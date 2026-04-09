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LIVE／白沙屯媽今夜「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

地方中心／綜合報導

一年一度的宗教盛事，白沙屯拱天宫媽祖遶境將於4月13日（農曆2月26日）展開，粉紅超跑於凌晨起駕，預計16日抵達北港、20日回程，全程長達8天7夜。而9日晚間11時20分（農曆2月23日子時）將依傳統慣例，在出發進香前3天「放頭旗」，將「頭旗」懸掛在拱天宮門前龍柱上，向各地信眾宣告白沙屯媽祖即將啟程赴北港進香，為今年的進香期程揭開序幕，《ETtoday新聞雲》將為您全程掌握。

▲年度宗教聖事、拱天宮今年北港進香行程，下午擲筊由媽祖決定4月13日起駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲年度宗教聖事、拱天宮今年北港進香行程將於13日展開。（圖／記者楊永盛翻攝）

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