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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委集體缺席國防特別條例協商　民進黨：難道在等習近平下聖旨？

▲▼國民黨主席鄭麗文今（8）日晚間遊覽上海黃浦江夜景。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防特別條例今（9日）下午在立法院進行協商，因應「鄭習會」，國民黨團要求延期，民進黨團仍照原訂時程召集協商，僅綠委、白委出席。民進黨表示，強烈遺憾與嚴厲譴責。強化國防自主與軍備研發是全民共識，更是維護台灣民主自由核心防線。國民黨長期杯葛國家預算，今日更以「集體消失」手段阻礙國防防衛能力的提升，根本就是把全體國人的安危當作送給習近平的見面禮。

民進黨發言人林楚茵表示，國防特別預算條例在立法院已經多次排案，國民黨委員卻集體消失，是在等誰的聖旨？是不是在等習鄭會，鄭麗文接受習近平的指示後，國民黨委員才可以繼續談軍購？

林楚茵指出，當國際局勢嚴峻，中共軍費已連續11年成長、規模突破8.8兆之際，國民黨卻在此時刻退避，國民黨口中的「和平」，不應是直接投降「躺平」。

林楚茵強調，國家安全與區域和平不容絲毫退讓，當共軍機艦頻繁擾台、甚至在周邊海域進行實彈演習時，強化軍事防衛韌性已迫在眉睫。

林楚茵喊話，請國民黨委員切莫執迷不悟，應儘速回歸立法委員職責，回到國會進行實質協商，共同守護國家主權，唯有建立堅實的自主防衛能力，才是獲取真正和平的唯一途徑。

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