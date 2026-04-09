感恩商機升溫　蛋糕精緻化、小奢華搶母親節商機

▲花束造型蛋糕結合玫瑰與莓果風味，象徵對母親的感謝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

母親節將至，在消費趨勢朝向「精緻送禮」與「情感體驗」轉變下，連鎖咖啡品牌85℃搶攻節慶商機，推出六款主題蛋糕，以多元造型與風味切入不同客群，從花束意象到精品包設計，結合高質感食材與創意外型，強調以甜點傳遞對母親的心意。業者預估，今年全台母親節蛋糕銷量約5萬3千顆，銷售額上看3700萬元。

今年最受矚目的新品為「杜拜巧克力千層蛋糕」，結合法式千層工藝與中東風味元素，層層堆疊的巧克力餅皮夾入開心果與巧克力香堤，上層再覆以酥脆中東風格酥皮與濃郁醬料，入口滑順、口感濃厚，被視為今年母親節最具話題性的甜點之一。該款蛋糕限量5千顆，即日起開放預購，預計於4月27日至5月10日陸續取貨，吸引不少消費者提前卡位。

除了話題新品，業者同步推出多款主打溫馨與感恩意象的蛋糕。「玫瑰蜜語」以花束造型呈現，融合玫瑰與覆盆子風味，帶出柔和花香；「馨心相映」則以粉嫩色系搭配草莓與開心果內餡，象徵母親溫柔形象；「芋香綻放」選用台灣檳榔心芋，打造濃郁卻不膩口的芋頭慕斯；「熊愛媽咪」以可愛小熊造型吸引親子客群；「甜蜜名媛包」則以精品包造型切入年輕族群市場，呈現節慶送禮的時尚感。

在食材選用上，業者強調採用法國鮮奶油、澳洲乳脂乳酪及比利時白巧克力等進口原料，提升整體口感層次，也反映消費者對品質的重視。觀察近年市場，母親節蛋糕不僅講求美味，更重視視覺設計與情感傳遞，帶動「高質感、小奢華」的送禮趨勢。

促銷方面，自4月9日至5月7日指定蛋糕提供預購85折優惠，並結合會員機制推出抽獎活動，消費者透過APP購買母親節主題蛋糕，即有機會抽中手機與美容儀等獎項。業者指出，在通膨與精打細算的消費環境下，透過折扣與抽獎雙重誘因，有助提升購買意願與來客數。

此外，今年也特別設計母親節專屬蛋糕外盒與DIY心意卡片，鼓勵消費者親手寫下對母親的感謝話語，讓送禮不僅是商品交換，更成為情感交流的一部分。業者表示，期望透過結合產品創意與節慶氛圍，在競爭激烈的母親節市場中，打造兼具溫度與記憶點的消費體驗。

▲85℃推出六款母親節主題蛋糕，以多元造型吸引不同族群。（圖／記者游瓊華翻攝）