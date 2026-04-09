八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北陳姓女子2023年間獨自照顧同住的癌末父親，不堪經濟負擔與心力交瘁，竟遷怒父親不配合她，涉徒手或持木椅橫條毆打父親全身出氣，陳父不堪連日受虐、遍體鱗傷，死於遭虐打引發的低血容與橫紋肌溶解症，一審新北地院依傷害直系血親尊親屬致死罪判陳女4年9月徒刑，二審高院今（9日）駁回陳女上訴，全案還可上訴。

判決指出，陳女是獨生女，從小父母離異，她跟著爸爸，多數時間靠祖母照顧，陳女2001年間離婚後，小孩交給前夫扶養成年，她搬回家與父親同住，2021年間，陳父年邁又罹患肺腺癌、病情逐漸惡化，甚至無法自理生活，完全仰賴陳女扶養照料。

2023年1月18日凌晨1點多，陳女報警將失去意識的父親送醫急救，陳父當天仍傷重不治。警方勘查現場採證，在屋內找到椅腳橫條與陳父衣物均沾染血跡，且陳父遺體頭臉、四肢與腹部、臀部等處，都有大面積皮下組織出血、肌肉擠壓性損傷，死因是低血容與橫紋肌溶解症，疑遭毆打所致。

陳女到案起初否認對父親施暴，辯稱不知父親為何受傷、家裡的椅腳橫條為何斷裂還染血，檢方偵辦時，按照驗屍報告逐一質問陳女，她難以狡辯，才坦承從同月中旬起，以徒手或持椅腳橫條打傷父親。

陳女聲稱與父親同住多年，她一個人24小時照顧父親，沒人可幫她，2020年之前，她在八大行業工作，月入6、7萬元，疫情期間改做清潔工，收入降到每月1萬8000元，和父親同住的生活費與醫療費都是她支付，無兄弟姊妹能分擔，也沒錢請看護。

陳女表示：「我真的很累。」坦承有時動手打父親、「只是希望父親能配合我」。事發時，她努力為父親做心臟按壓等救護人員抵達，還求醫院全力搶救父親。

陳女姑姑希望輕判、給陳女機會，姑姑的女兒證稱，陳父罹癌治病花很多錢，陳女曾向她請求人力協助但不了了之，家族長輩認為陳女只需專心照顧父親、錢讓長輩出，所以大家都以為陳女不必工作賺錢，事發後陳女才說沒人告訴她可向長輩拿錢、根本無人支援。

本案一審原列為國民法官參審案件，經裁定改採通常程序審理，新北院認為陳女本案涉犯法定10年6月徒刑起跳的重罪，但犯行足以引起一般人同情，有情堪憫恕之處，判她4年9月徒刑。

陳女上訴二審求再判輕一點，高院認為她到案之初，企圖誤導檢警偵辦方向，即使後來認罪，也跟自始坦承犯行顯然有別，且一審已審酌她獲得家屬諒解等情節、量刑並無違誤，今據此駁回上訴，還可上訴。