　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北陳姓女子2023年間獨自照顧同住的癌末父親，不堪經濟負擔與心力交瘁，竟遷怒父親不配合她，涉徒手或持木椅橫條毆打父親全身出氣，陳父不堪連日受虐、遍體鱗傷，死於遭虐打引發的低血容與橫紋肌溶解症，一審新北地院依傷害直系血親尊親屬致死罪判陳女4年9月徒刑，二審高院今（9日）駁回陳女上訴，全案還可上訴。

判決指出，陳女是獨生女，從小父母離異，她跟著爸爸，多數時間靠祖母照顧，陳女2001年間離婚後，小孩交給前夫扶養成年，她搬回家與父親同住，2021年間，陳父年邁又罹患肺腺癌、病情逐漸惡化，甚至無法自理生活，完全仰賴陳女扶養照料。

2023年1月18日凌晨1點多，陳女報警將失去意識的父親送醫急救，陳父當天仍傷重不治。警方勘查現場採證，在屋內找到椅腳橫條與陳父衣物均沾染血跡，且陳父遺體頭臉、四肢與腹部、臀部等處，都有大面積皮下組織出血、肌肉擠壓性損傷，死因是低血容與橫紋肌溶解症，疑遭毆打所致。

陳女到案起初否認對父親施暴，辯稱不知父親為何受傷、家裡的椅腳橫條為何斷裂還染血，檢方偵辦時，按照驗屍報告逐一質問陳女，她難以狡辯，才坦承從同月中旬起，以徒手或持椅腳橫條打傷父親。

陳女聲稱與父親同住多年，她一個人24小時照顧父親，沒人可幫她，2020年之前，她在八大行業工作，月入6、7萬元，疫情期間改做清潔工，收入降到每月1萬8000元，和父親同住的生活費與醫療費都是她支付，無兄弟姊妹能分擔，也沒錢請看護。

陳女表示：「我真的很累。」坦承有時動手打父親、「只是希望父親能配合我」。事發時，她努力為父親做心臟按壓等救護人員抵達，還求醫院全力搶救父親。

陳女姑姑希望輕判、給陳女機會，姑姑的女兒證稱，陳父罹癌治病花很多錢，陳女曾向她請求人力協助但不了了之，家族長輩認為陳女只需專心照顧父親、錢讓長輩出，所以大家都以為陳女不必工作賺錢，事發後陳女才說沒人告訴她可向長輩拿錢、根本無人支援。

本案一審原列為國民法官參審案件，經裁定改採通常程序審理，新北院認為陳女本案涉犯法定10年6月徒刑起跳的重罪，但犯行足以引起一般人同情，有情堪憫恕之處，判她4年9月徒刑。

陳女上訴二審求再判輕一點，高院認為她到案之初，企圖誤導檢警偵辦方向，即使後來認罪，也跟自始坦承犯行顯然有別，且一審已審酌她獲得家屬諒解等情節、量刑並無違誤，今據此駁回上訴，還可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳
2檔股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

快訊／「絕對能源」詐50億已10人收押　檢再拘提3高階營運長

快訊／三峽男騎山路突不適…「連人帶車」滾下山坡！搶救無效亡

警察來了！移工扮蜘蛛人「掛4樓外牆」往下爬　不要命畫面曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

8案通緝車手、販毒性侵重犯泰國落網　刑事局押解回國受審

75歲男騎車途中突身體不適　停路邊竟連人帶車滾下山坡命危

快訊／國1北194k「拖板車、遊覽車、小客車」追撞！　女導遊受傷

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

快訊／「絕對能源」詐50億已10人收押　檢再拘提3高階營運長

快訊／三峽男騎山路突不適…「連人帶車」滾下山坡！搶救無效亡

警察來了！移工扮蜘蛛人「掛4樓外牆」往下爬　不要命畫面曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

8案通緝車手、販毒性侵重犯泰國落網　刑事局押解回國受審

75歲男騎車途中突身體不適　停路邊竟連人帶車滾下山坡命危

快訊／國1北194k「拖板車、遊覽車、小客車」追撞！　女導遊受傷

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

范瑋琪《浪姐7》初舞台歌聲挨轟！　小S挺好友反擊酸民：管他去X

高材生AI接線員上線　連超難地名都唸得對還超有禮貌

洪都拉斯把王偉忠當天敵「眼紅郭子乾走紅」　10年後翻身內幕曝光

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

華山基金會蘆竹站15週年　感恩茶會溫暖孤老心

東京房價37個月首跌　專家曝「脫手最後時機」

上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題　網駁斥：是職場霸凌

Buff疊滿！台南「最強考運」散策　一站拜齊5大文昌、統一獅攜手應援

桃園醫師公會理事長改選　優良醫師胡亦明宣布參選

蕭敬騰誇Summer「超可愛」　索取親親遭拒：妳有包袱

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

獨／男大生撞死人喊「有超渡」　母崩潰問這句話

楊麗花夫家爭產官司　勝訴拿回1.2億

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

主播父痛斥酒駕惡男「殺人機器上路」

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝　「活死人」掩飾行蹤

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

即／台版JISOO金主現身　助洗錢158億遭拘提

更多熱門

相關新聞

咬女路人被逮！日老翁被逮突暴斃

咬女路人被逮！日老翁被逮突暴斃

日本兵庫縣川西市5日一名89歲老翁在公園狠咬一名女子的手臂，因此被依施暴嫌疑逮捕。然而當警方準備將他帶回警署的過程中，老翁突然身體不適、癱坐在地，緊急送醫後，仍在1.5小時後被宣告死亡。

天道盟公主虐死翁辯「腦損失憶」　仍判12年

天道盟公主虐死翁辯「腦損失憶」　仍判12年

5歲童墜亡　留下「沾巧克力小手印」

5歲童墜亡　留下「沾巧克力小手印」

台中律師法院內遭施暴案　司法院回應

台中律師法院內遭施暴案　司法院回應

台中律師法院內遭施暴案　全聯會呼籲司法院正視

台中律師法院內遭施暴案　全聯會呼籲司法院正視

關鍵字：

傷害致死尊親屬虐待施暴獨生女癌末

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

虛榮心超強的三大星座！

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面