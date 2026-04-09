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泰捷運駕駛室「狂傳淒厲女聲」！尖叫迴盪車廂　乘客敲門無人應

▲▼泰捷運駕駛室「狂傳淒厲女聲」！尖叫迴盪車廂　乘客拍門無人應。（圖／翻攝X）

▲熱心乘客敲門關心女駕駛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷捷運「紅線」（Red Line）一輛列車運行期間，駕駛室竟不斷傳出「極其淒厲」的女性尖叫聲。一名熱心乘客上前瘋狂敲門，試圖確認列車長安全，卻未獲得回應，詭異影片在社群媒體上瘋傳。

女子尖叫超淒厲　敲門無人回應

Thaiger、《曼谷郵報》等泰媒報導，7日下午2時30分左右，紅線捷運正從蘭實站（Rangsit）開往曼谷阿皮瓦中央車站（Krung Thep Aphiwat）。

根據乘客說法，捷運行經蘭實至廊曼（Don Mueang）路段時，駕駛室開始傳出斷斷續續的女性尖叫聲。影片也顯示，令人不安的尖叫聲在車廂內迴盪，直到一名乘客上前敲門關心才戛然而止，但未見任何人走出駕駛室說明。

女駕駛情緒崩潰　停職調查中

泰國國家鐵路局（SRT）與負責營運紅線的SRT電氣化列車有限公司（SRTET）獲報後立即展開調查，確認該名女駕駛員當天工作時間為早上7時至下午3時。

事件發生時，她正在執行當天最後一趟任務，不到1小時就要下班了，尖叫引發乘客恐慌之後，仍繼續操控列車直至終點站。

初步調查認為，女駕駛可能因個人私事加上長期累積的工作壓力，導致上班期間情緒崩潰，在駕駛室內痛苦尖叫。她目前已被停職處分，直到調查完全結束為止。

相關部門坦言，雖然目前會對工作人員實施基本的執勤前狀況檢查，但紅線捷運駕駛員入職前「不需要」接受任何心理健康評估。鐵路局已承諾全面審查員工心理健康篩檢標準，防止類似事件再度發生。

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