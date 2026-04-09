踢爆欣欣、大南客運電動車用中國晶片　林楚茵：像間諜車穿梭街頭

▲林楚茵踢爆退輔會旗下欣欣客運與大南客運的電動公車環景系統「誠益」採用中國製晶片。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委林楚茵今（9日）踢爆退輔會旗下欣欣客運與大南客運的電動公車環景系統「誠益」採用中國製晶片，讓她質疑形同「中國間諜車」穿梭街頭。對此，退輔會主委嚴德發表示，共有82輛採用該系統，將成立專案小組全面普查並更換晶片。退輔會下午發新聞稿進一步說，將由兩家公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定的設備。

嚴德發今天上午到立法院外交國防委員會進行退輔會業務報告。林楚茵質詢時表示，欣欣及大南客運採購的電動公車，其AVM環景系統採用華為子公司「海思半導體」晶片，該系統每日拍攝雙北街景，形同「中國間諜車」穿梭街頭。

林楚茵出示拆解照片指出，晶片Logo雖遭刻意磨除，仍可辨識為華為旗下「海思半導體」產品。她質疑，搭載中國晶片的電動公車形同偵防車、間諜車，每日拍攝路人、車輛與街景，已構成嚴重國安威脅。

林楚茵也說，兩家客運原先回報系統產地為台灣與荷蘭，直到她提供照片佐證並要求進一步抽查，才查出公車廠牌「創奕」所使用的「誠益」系統，晶片產地確實為中國，且採購時間為2025年，並非舊合約誤用。

對此，嚴德發表示，採購合約明文禁止中國產製品，創奕公司雖獲交通部審驗合格，卻提供違約產品，事態嚴重。目前統計欣欣客運電動車共175輛、大南69輛，其中欣欣61輛、大南21輛使用「誠益」系統，合計82輛。兩家客運已按重大事件處理，將成立專案小組全面普查並更換晶片。

退輔會也在下午發出新聞稿進一步說明，兩家客運公司電動公車均依政府採購法採購，亦為交通部審驗合格揭露的廠牌及車型，且合約規範不得使用中國製產品，AVM環景系統經財團法人車輛研究測試中心驗測合格的產品，並由交通部要求廠商切結聲明均未使用中國製資訊產品。

退輔會表示，兩家客運公司近期抽查部份公車，發現1家廠商的確違反合約規範，本案是向交通部審驗合格廠商採購，將由公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定的設備。

退輔會強調，已要求兩家公司向交通部及台北市公運處通報，同時將該廠商列為違約廠商，在不影響運能下，限期完成更換符合規定的設備，退輔會也將持續關注後續處理進度，並積極督促改進措施的落實，確保未來公共運輸服務的安全與品質。