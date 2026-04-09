餵狗也能翻身致富！40歲科技男靠副業爆紅創下4.8億營收

▲「免彎腰餵狗飼料機」創造上億營收。（圖／取自官網）

記者楊智雯／綜合報導

一段無心上傳的TikTok影片，竟成為翻轉人生的契機。根據外媒《Entrepreneur》報導，美國芝加哥一名40歲科技業行銷主管Pavan Bapu，與同事Luke Wilson從一項「餵狗更輕鬆」的靈感出發，將副業一路做成品牌Houndsy，不僅第一年就創下45.6萬美元（約新台幣1463萬元）營收，預計2026年營收可望突破1500萬美元（約新台幣4.8億元）。

原本在科技公司工作的Luke Wilson，私下設計了一款「免彎腰餵狗飼料機」，能直接儲存整袋飼料，透過簡單轉動手柄，利用重力精準出料，將原本需彎腰、找工具、估份量的2分鐘餵食流程，縮短至2秒完成，且不需電力或電池，他將這段展示影片放在TikTok上迅速累積超過1500萬次觀看，讓Bapu反覆觀看長達30分鐘，意識到這項產品的市場潛力，兩人隨即決定分工合作，正式展開副業。

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創業初期，他們僅投入不到2萬美元資金，並鎖定TikTok作為免費流量來源，透過無程式碼工具建立簡單網站蒐集潛在客戶名單，再持續發布產品影片，最終累積約7萬筆電子郵件，為驗證市場需求，兩人進一步發起Kickstarter群眾募資，在完全未投放廣告的情況下，成功募得16萬美元（約新台幣513萬元），讓產品正式進入市場。

隨著品牌逐步成長，Houndsy在第一年即創下45.6萬美元營收，第二年更大幅成長273%至170萬美元（約新台幣5456萬元），目前公司累計營收已達1500萬美元，其中約200萬美元來自副業階段，其餘則是在兩人辭去正職、全心投入後所創造，因此，Luke於2022年率先離職，Bapu則在2023年跟進，副業正式轉型為全職事業。

回顧這段歷程，Bapu坦言最大的遺憾是「太晚辭職」。他指出，當初同時兼顧正職與副業，每週工時高達60小時以上，長期處於高壓狀態，不僅影響健康，也對家庭造成負擔，「如果更早全職投入，公司成長會更快，也能避免焦慮與失眠。」此外，他也提到硬體產品的高風險特性，每一件商品都必須經過嚴格測試，一旦出錯就可能直接造成損失。

如今，Bapu已轉為全職經營公司，白天專注於營運與策略，晚上則保留給家人，他表示，創業帶來最大的成就感，不只是營收成長，而是產品真正改善了使用者生活，甚至幫助行動不便者能更輕鬆照顧寵物，對於想投入副業的人，他也建議，與其一味追求賺錢，不如專注解決真實需求，「當你解決了一個有價值的問題，市場自然會給你回報」。