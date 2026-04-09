軍購協商遙遙無期？下週藍召委排外交部專報後　馬上赴東部考察

▲國民黨籍國防及外交委員會召委馬文君排定的4月12日至18日議程。（圖／記者詹詠淇翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計10日與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。與此同時，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷今（9日）針對軍購特別條例排定黨團協商，但因無藍委出席，導致協商無共識。而國民黨團日前發函要求將這場協商延後至15日或16日，遭質疑與鄭習會有關。不過，根據最新出爐的下週議程，國民黨籍召委馬文君在15日上午安排外交部長林佳龍等專報，15日下午至16日安排「考察東部地區」，令下次協商時間再生變數。

立法院外交及國防委員會與財政委員會3月23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，最後攸關金額上限、採購項目的深水區條例送朝野協商處理。外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷9日下午2時召集朝野協商相關事宜，但最後無一藍委出席，陳冠廷只好宣告，另行訂期協商。

陳冠廷對此表示，國防特別條例已經為了國民黨更改2次時間到今天，事前也跟所有的國民黨委員努力溝通，但到最後還是一樣，可能是國民黨的黨鞭刻意阻撓，「傅崐萁委員還是一樣」。這樣對國防條例審議沒有一點幫助，根本沒有辦法討論，沒辦法對之前無共識的地方進行商討，對整個國家的推進是完全沒有幫助的，不要因為明天是要見習近平還是怎麼樣，故意把事情往後擱置，不要跟中共連動。

值得一提的是，國民黨立法院黨團日前發函要求這場協商延後至15日或16日，而根據下週輪值召委馬文君排定議程顯示，國民黨團原規劃可協商的時間，15日上午邀請外交部長林佳龍等進行專題報告，15日下午起至16日整天則規劃「考察東部地區」。若委員會成員赴東部考察，考量時間與交通問題，下週恐無時間再排入協商。