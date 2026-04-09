鄭麗文「天空飛的不該是飛彈」　陸委會：應大開大闔、正面對決

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文9日參訪上海洋山深水港提到，「在天空飛的應該是鳥，而不是飛彈；在水裡游的應該是魚，而不是軍艦。」對此，陸委會副主委、發言人梁文傑認為，鄭麗文是想用擦邊球的方式表達訴求，但這沒有意義，作為政黨領導人，應大開大闔、正面對決，「希望跟習近平碰面時能直接坦率提出台灣人民的訴求。」

梁文傑提到，鄭麗文是想用擦邊球的方式來表達訴求，但類似的話蔣萬安市長上次去上海參加雙城論壇也講過，結果回來第二天中共就宣布軍演，這次也差不多，早上中共還宣布黃海實彈射擊。

梁文傑指出，用詩意的表達或遮遮掩掩的方式去講出訴求，沒有什麼意義，作為政治人物、一個政黨的領導人，要大開大闔，正面對決，「希望鄭主席明天跟習近平碰面的時候，能直接坦率提出台灣人民的訴求。」

梁文傑還說，希望鄭麗文利用和習近平會面的時機，清楚說出台灣的主流民意和台灣人民的訴求，至少明確講出三點：第一，中共要正視中華民國存在的事實；第二，台灣的未來要尊重台灣人民的意願；第三，立刻停止軍機艦擾台，「文字不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求。」

▼鄭麗文參訪中國商飛。（圖／記者陳冠宇攝）

