台中醫院攜手醫師公會　打造智慧醫療「一條龍」就醫網

▲「健康台灣深耕計畫成果發表會」由台中醫院黃元德院長與台中市醫師公會副理事長林恆立共同主持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為強化分級醫療與在地照護連結，衛生福利部台中醫院今（9）日舉行「健康台灣深耕計畫成果發表會」，宣布攜手台中市醫師公會啟動智慧醫療垂直整合防護網。雙方簽署MOU至今，已串聯7家醫療機構、19家基層診所與21位醫師加入合作體系，預計下月啟動首波連線試辦，逐步建置「轉診轉檢一條龍」服務。

此次成果發表也吸引中央健康保險署中區業務組到場見證，象徵中台灣智慧醫療聯防體系邁出關鍵一步。院方指出，在少子化與高齡化浪潮下，醫療資源整合與科技導入成為趨勢，透過智慧醫療系統串接，讓基層診所與區域醫院之間的資訊流通更加即時透明。

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生福利部台中醫院院長黃元德表示，台中醫院積極響應國家「健康台灣」政策，導入19項智慧醫療技術，逐步開放轉診、轉檢與報告查詢權限，打造綠色優先通道。未來合作診所醫師可直接透過系統替患者掛號轉診，檢查完成後，報告也能在原診所即時查閱，減少病患往返大醫院排隊時間，提升整體醫療效率與可近性。

▲台中醫院與醫師公會合作，啟動智慧醫療整合系統，提升就醫效率。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中醫院廖妙淯副院長表示，推動社區守護網、打造醫療長照整合新藍海，首階段整合7家機構、19家醫療群診所及21位醫師簽約合作，未來希望結合家庭醫師整合照護、分級醫療與慢性病管理，並串聯長照3.0及失智照護服務，建構在地連續性與全人照護體系，提供中區民眾最堅韌的智慧醫療防護網絡，守護民眾健康。

台中市醫師公會副理事長林恒立則表示，基層診所長期是民眾就醫第一線，過去轉診資訊不對稱常影響診療效率，此次透過雙向轉診與資訊共享，診所端即可查詢檢驗結果，不僅有助於提升診斷精準度，也讓分級醫療制度更具實質意義。未來醫師公會也將強化老年醫學與社區照護人才培訓，因應高齡社會需求。

院方強調，隨著資訊系統建置逐步完成，智慧醫療將從單點服務邁向區域整合，透過醫院與診所、長照機構的緊密合作，打造無縫接軌的健康照護網絡，讓中台灣邁向智慧、平權且永續的醫療新里程。