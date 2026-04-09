蔣萬安施政報告首日　民眾黨團送「起跑線」呼籲拚政績、別大意

▲台北市長蔣萬安赴議會備詢，民眾黨送起跑線呼籲要全力拼。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會昨開議，市長蔣萬安今（9日）赴議會進行施政報告。議會民眾黨團在蔣萬安進行施政報告前，特別送上「起跑線」，喊話蔣在剩餘任期仍應「卯足全力，拼出成績」。

陳宥丞說，今天特別做一條起跑線，現在的競爭對手看起來是「黑熊」，但也不曉得會不會是問號。陳說，蔣市府團隊現在有一種驕兵必敗的節奏，市府螺絲掉一地，市民在意的不是一夜式的煙火，也不是拋出政策後毫無配套。

陳宥丞表示，不管從天然瓦斯、公共安全的部分，還有救災系統問題，台北市的公安消防有系統性的問題存在。此外，物價高漲，缺工、缺料，連土方都倒不出去，民生百姓對物價非常敏感，也需要市政府拿出對策。

接著陳宥丞提到，現在台北市的居住狀況窒息感越來越重，長輩爬不上樓梯，希望居住正義不要再讓大家苦等答案。此外，無菸城市也是喊的口號，路上還在吸二手菸，也看不到任何配套措施。

陳宥丞說，市府團隊不要覺得是一場穩贏的比賽，有些局處已經顯露自負傲慢，反而會讓市民很不安。他呼籲，市府不要「優勢在卻大意失」，希望蔣能夠將經濟民生議題放在心上，票還沒有入匭前，誰都有可能無法連任，呼籲蔣在剩餘任期仍應「卯足全力，拼出成績」。