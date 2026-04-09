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高雄城市光廊步道破損　議員批市府「重生承諾」跳票

▲▼ 高雄城市光廊步道破損、遊民棲息　議員批市府「重生承諾」跳票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄城市光廊步道破損、街友棲息，黃文益批市府「重生承諾」跳票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄中央公園的城市光廊，過去以光影藝術結合城市空間，成為高雄具代表性的城市景點，然而近年城市光廊逐漸沒落，不僅環境老舊、設施破損，涼亭長椅甚至出現街友長期佔用，影響市民使用與環境品質。高雄市議員黃文益今（9）日在市議會質詢時質疑市府去年承諾「一年內讓城市光廊風華再現」的承諾跳票，要求工務局加強維護管理。

黃文益今（9）日於議會工務部門業務質詢時，針對中央公園城市光廊重生議題提出質詢。黃文益指出，位於中央公園的城市光廊，2001年於謝長廷市長任內打造，以光影藝術結合城市空間，成為高雄具代表性的城市景點；2014年於陳菊市長任內再度改造，成為市民休憩與藝文活動的重要場域，曾是高雄夜間觀光與城市文化的重要象徵。

然而近年城市光廊逐漸沒落，他經實地勘查後發現，園區內多處設施老舊破損，涼亭長椅甚至出現街友長期棲息情形，影響市民使用與環境品質。他要求市府盡速修復破損步道與相關設施，並與警察局協調處理街友問題，加強場域管理，並提出具體進度與改善作為，回應市民期待。

▲▼ 高雄城市光廊步道破損、遊民棲息　議員批市府「重生承諾」跳票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄城市光廊步道破損、街友棲息，黃文益批市府「重生承諾」跳票。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益表示，自其上任以來，已多次質詢城市光廊重生計畫，市府更於2023年11月議會總質詢時承諾「一年內讓城市光廊風華再現」，但至今仍未見明確改善成果。

他進一步表示，市府於2025年5月與9月兩度進行整體改造規劃招標，歷經流標後，於2025年11月24日完成決標，目前仍停留在規劃設計階段，顯然「一年內重生」的承諾已跳票。

此外，公園內多項設施持續破損，黃文益要求工務局應先行加強管理與維護。對此，工務局長楊欽富承諾，將盡速修復破損步道與設施，並與警察局協調街友佔用問題，加強場域管理。

黃文益也強調，在整體改造完成前的空窗期間，市府更應加強維護管理，避免場域持續惡化，影響市民使用及城市形象。

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