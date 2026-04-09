台東推污染防治制度　近200處事業單位完成查核輔導

▲台東從源頭守護土壤與地下水。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化油品貯存系統管理並降低環境污染風險，台東縣環保局持續推動貯存系統污染防治工作，自110年起至今已完成近200處事業單位現場法規符合度輔導與查核，整體管理成效逐步提升。為延續既有成果並深化業者自主管理機制，環保局於每年度例行查核前辦理法規說明會，透過制度解析與實務經驗交流，協助業者提前完成設備盤點與自主檢視，確保污染防治設施正常運作，從源頭降低環境風險。

台東縣政府表示，台東擁有豐富自然資源與良好環境品質，縣府以永續發展為施政核心，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中第6項「淨水及衛生」、第15項「陸域生態保育」及第17項「夥伴關係」等目標。透過持續推動污染防治查核與輔導制度，逐步建立政府與企業協力合作的治理模式，促使事業單位將環境管理納入日常營運，兼顧產業發展與生態保護。

環保局指出，依「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」規定，指定公告物質容積合計達200公升以上之事業單位，須設置防溢堤、管線二次阻隔層及底部鋪面等污染防治設施，並落實分級監測。過往查核發現，常見缺失包括防止濺溢設施未符規定、預防疏漏器材備援不足，以及每月自主檢查或巡檢紀錄未完整填寫等情形。

環保局提醒，例行查核時將同步比對書面紀錄與現場設施狀況的一致性，呼籲業者於查核前確實依規定完成自主檢視與改善，以確保相關設備正常運作，避免違規情形發生。

此外，環保局統計指出，過去台東縣列管污染案件中，逾八成與油品洩漏相關，且後續整治與復育需投入大量時間與資源。設有儲槽之事業單位應持續落實巡查與監測申報，強化日常管理與風險預防。

環保局強調，未來將持續採取輔導與查核並行策略，協助業者精進管理作為，攜手守護台東土壤與地下水環境品質，穩健邁向永續發展目標。