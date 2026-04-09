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大陸 大陸焦點 特派現場

想搭陸產C919飛機？　鄭麗文燦笑：當然好啊！

▲▼鄭麗文參訪中國商飛。（圖／記者陳冠宇攝）

▲宋濤陪同鄭麗文體驗C919駕駛艙。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，她今（9）日早上參訪位於上海的中國商飛研發中心。當被記者詢問想不想搭乘陸產C919飛機時，她表示「當然好啊」。中國商飛董事長賀東風則說，希望C919能飛到台灣。

中國商用飛機有限責任公司（COMAC）成立於2008年5月11日，總部設於上海，是大陸重點中央企業，承擔大型客機自主研發與民機產業化的任務。該公司代表機型為ARJ21支線客機、C919大型客機和CR929遠程寬體客機。

其中，C919是單走道窄體幹線客機，專為中短程航線設計，同級競爭對手為波音737和空中巴士A320系列。C919於2023年投入商業營運，擁有較寬的客艙、採用大量複合材料以提高燃油效率，是大陸實現民航產業自主化的重要標誌。

這次鄭麗文來訪，由中國商飛董事長、黨委書記賀東風親自接待。她分別進入C909、C919、C929的展示飛機中參觀，並在C919駕駛艙中，分別與中台辦主任宋濤、賀東風進行合影。

▲▼鄭麗文參訪中國商飛。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鄭麗文在機艙中與宋濤、賀東風等人合影。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鄭麗文參訪中國商飛。（圖／記者陳冠宇攝）

在C919體驗駕駛艙視角之後，記者詢問鄭麗文，想不想搭乘實體飛機？她笑著回應「我們應該會搭到吧，當然好啊」。賀東風在參訪現場也贈送飛機模型給予鄭麗文，並表示希望C919能「飛到台灣」。

值得注意的是，現場人員介紹中國商飛合作夥伴展示區時，特別提到有台灣企業參與該公司的供應鏈，即生產特種鋼材的榮剛材料科技，鄭麗文聽聞之後略顯驚訝。介紹稱，榮剛材料科技為C909、C919提供金屬材料。

另在未正式交付與營運的C929飛機展示機內，鄭麗文體驗頭等艙座位時，詳細觀察了座位設備，並笑著稱讚「很寬敞」。

鄭麗文今早參訪上海洋山深水港、中國商飛研發中心，中午前往東郊賓館出席大陸全國台企聯歡迎宴會並發表講話。她於下午搭機前往北京，晚間暫無公開行程。而此行重頭戲「鄭習會」，預計將於明天上午登場。

▼賀東風贈鄭麗文模型飛機。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鄭麗文參訪中國商飛。（圖／記者陳冠宇攝）

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