台東首創離島高齡體驗課程　學生穿戴裝備感受老化不便

▲台東首創離島高齡體驗課程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動高齡友善環境並深化社會對長者需求的理解，台東縣衛生局今年規劃於蘭嶼與綠島辦理「高齡友善體驗暨長者內在能力檢測推動活動」，透過體驗式學習，讓離島學童實際感受老化帶來的不便，將高齡友善理念從政策層面延伸至校園教育現場。

衛生局指出，本次活動分別於3月24日在蘭嶼椰油國小，以及4月7日、9日於綠島國中，4月8日於綠島國小及綠島衛生所，共計辦理5場次。活動中，學生穿戴模擬老化的體驗裝備，實際感受視力模糊、聽力減退及行動受限等狀況，在約120分鐘的體驗過程中，深刻理解長者日常生活的不便，現場反應熱烈。

台東縣衛生局長孫國平表示，此次將活動帶入兩處離島具指標性意義，不僅讓學生從體驗中建立同理心，也展現縣府持續推動離島醫療與高齡友善環境的決心。相關資源需克服海運、交通及人力配置等多重挑戰，仍順利推動，期盼透過參與的81名學生，成為蘭嶼與綠島推動高齡友善的重要種子，進一步將理念帶回家庭與社區。

衛生局說明，長者內在能力（ICOPE）涵蓋認知、行動、視力、聽力、營養及心理健康等六大面向，為世界衛生組織評估長者生活功能的重要指標。此次活動將原本多用於專業評估的概念轉化為體驗式教育，讓學生透過實際感受，理解長者在生活中可能面臨的挑戰。

台東縣衛生局強調，高齡友善環境的建構需從日常生活出發，透過教育與體驗深化社會共識。未來將持續結合內在能力檢測、高齡友善政策及多元場域推廣，讓無論身處本島或離島、不同年齡層的民眾，皆能在完善的支持系統中安心生活，逐步打造更具包容與韌性的友善社會。