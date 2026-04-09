日本預估再加碼「釋出20天份石油儲備」　高市：能撐到過年！

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本政府考慮於5月追加釋出約20天份的國家石油儲備，以確保國內石油供給穩定。《共同社》引述知情人士透露，即使美伊兩國已達成停火協議，但荷莫茲海峽能否恢復安全通行仍充滿變數，促使日本當局評估進一步動用國家庫存。

根據《共同社》報導，此波石油儲備釋出行動早在3月中旬便已分階段展開。第一批釋出量涵蓋民間與國家儲備合計約50天份，其中由國家保管的30天份預計在4月底前於全國11處石油基地完成釋出。

由於外界擔憂荷莫茲海峽封鎖態勢恐將持續，石油業界已主動要求政府在5月展開第二波加碼釋出。

日本首相高市早苗7日對此表示，國內石油供給「已有望確保到跨年」，除儲備釋出外，採購美國原油以及繞道荷莫茲海峽的替代方案也正積極推進。

當局規劃的替代路線包括從沙烏地阿拉伯西側的紅海，以及阿拉伯聯合大公國東部出口，藉此降低對危險海域的依賴。然而，在政府全力確保供應的同時，自民黨部分人士與日本經濟界也開始呼籲，應同步推動汽油等能源的需求抑制措施，為此波能源危機提供雙軌因應。

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