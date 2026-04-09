台東啟動第三波民生物資聯合訪查　嚴防囤貨哄抬物價

▲台東啟動第三波民生物資聯合訪查。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應國際局勢變動對民生物資供應與價格可能造成的影響，台東縣查緝民生犯罪聯合稽查小組持續強化市場監測機制，於8日上午啟動第三波聯合訪查行動，前往轄內量販店及早餐店等多元商業場域，掌握物資供應、價格變動及庫存狀況，確保市場運作穩定。

台東縣政府表示，近期受中東地區情勢影響，原油供應不確定性升高，連帶影響塑膠袋等相關民生物資的供應與價格，部分民眾出現疑慮。為避免市場出現不當囤貨或哄抬價格情形，相關單位主動出擊，進行實地訪查，掌握第一手市場資訊。

本次行動由台東地方檢察署主任檢察官柯博齡帶隊，會同縣府財經處、政風處、消保官、台東縣警察局及法務部調查局台東縣調查站等單位共同執行。訪查過程中，業者多表達支持與配合，並提供市場實務運作意見，作為後續政策調整的重要參考。

聯合稽查小組指出，將持續整合各方回饋，配合中央「全時監測、即時應處」政策，密切關注市場供需與價格波動，適時研擬因應措施。如發現異常情形，將依法查處，防止不肖業者藉機囤積物資或惡意哄抬價格，以維護市場秩序與公平交易環境。

台東縣政府強調，穩定民生物資供應與價格為重要施政目標，未來將持續透過跨機關合作機制，強化查緝與宣導並行，確保民眾日常生活所需不受影響，維護整體經濟與社會安定。