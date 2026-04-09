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明天高溫上看36度　周六北台灣降雨機率增

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天受西南風影響，高溫上看36度，預計下周一前各地都是晴到多雲穩定天氣，其中，周六受東北風影響，北台灣午後有零星雨。另外，颱風「辛樂克」最快今天晚間生成，未來朝西北移動，對台灣無影響。

中央氣象署預報員林定宜表示，下周一前各地水氣少，都是晴到多雲穩定天氣，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨，其中，周六東北風增強，午後桃園以北、東北部有零星短暫陣雨，下周日清晨北部也有零星短暫陣雨。

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林定宜指出，下周二鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫雨。下周三鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部氣溫略降，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有短暫雨。下周四鋒面減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部及恆春仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，他表示，下周一前都是暖熱天氣，各地都有30度，明天東南部有焚風發生，沉降作用影響可達36度以上。下周二鋒面接近，雲量增多，北部、東北部有雨，溫度略為下降。下周三北部、東北部稍涼，高溫約26度。

他也說，明天至下周一金門及馬祖不定時有局部霧或低雲，今晚至明晨台南以北，周六清晨至上午桃園以北也有局部霧，提醒民眾留意。

另外，林定宜表示，中太平洋的熱帶性低氣壓最快今晚生成颱風「辛樂克」，未來朝西北西轉北移動，對台灣沒有直接影響。從歷史資料來看，4月侵台颱風的數量是0，但曾有強烈颱風生成紀錄，最近一次為2021年的舒力基颱風，2003年也有柯吉拉颱風，另外在2023年的珊瑚颱風則為輕度颱風。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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