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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

記者陳家祥／台北報導

台北市議會開議，市長蔣萬安今（9日）赴議會施政報告，民進黨照慣例提出權宜問題，除了對蔣的政策提出質疑外，國民黨主席鄭麗文訪陸也成焦點。綠營議員批蔣萬安，不敢回應鄭麗文赴陸，政策只會撒幣無解方；國民黨議員則挺蔣，直言全世界只有台灣的民進黨政府不和大陸交流。程序發言約50分鐘，蔣萬安才上台做施政報告。

▲▼台北市議會質詢,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市議會今進行市長施政報告，民進黨議員進行杯葛。（圖／記者徐文彬攝）

議員林亮君指出，全台灣人口減少最多的縣市依序為金門、連江、台北市，明明台北市做想這麼多預算，蔣市長也一直說要給市民最好的環境，但為何人口數一直不斷遷出？

林亮君表示，原因就是預算錯置，若一直把錢花在補助加碼，但卻忽略家長最關心的育兒環境，還要校校有公托，但育兒環境有配套嗎？教保員權益有沒有改革？只是大撒幣沒有辦法讓家長放心生養。

林亮君說，台北市的市民不斷「脫北」，結果市長用撒幣政策持續「躺平」，這不是市民之福，整個是政府在育兒政策、預算錯置上有相當大的問題。

民進黨議會黨團總召王閔生指出，近10年北市人口總共外移27萬人，等於少掉一個大安區的人口數，宜居城市變「移居」城市。面對少子化、人口老化、人口外移問題，市政府完全無能為力，連公務員也都要脫北出走。

隨後，民進黨議員手持「蔣萬安別躺平」、「光撒幣無解方」、「脫北潮無法擋」等標語上前，呼籲蔣萬安別躺平。而台下的國民黨議員則手持「快開會、別作秀」的牌子反制。

▲▼台北市議會質詢,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨議員陳賢蔚送上「一中地墊」 。（圖／記者徐文彬攝）

另外，民進黨議員陳賢蔚提到，國民黨主席鄭麗文將進行「鄭習會」，認為國安不分黨派；接著他送上鄭習會「一中地墊」，讓蔣萬安想躺平的時候，要想一想台灣的主流民意是「反對假和平，拒絕被躺平」。

議員林延鳳也說，國民黨主席鄭麗文訪問對岸，跟對岸高官一唱一和說要促進兩岸和平，今天中國又宣布要在黃海實彈演習，顯見躺平不會帶來和平，和平跟繁榮要靠實力而非親中。隨後，林送上護腰，希望市長不僅要保護腰，也希望能挺直腰桿對抗中國，也要有勇氣告訴鄭主席不要一昧當中國人。

議員許淑華說，蔣萬安的施政報告根本是選舉宣傳文宣，像是京華城案，昨天中石化宣布要放棄京華廣場、賣掉土地，用728%的容積移轉售出，台北市政府的態度在哪裡？魚果市場延宕到2031年完工，到底什麼時候可以蓋好？音圖好不容易3月動工，10年內能否蓋好？

許淑華直言，很多事情都沒有說清楚，給市民交代，看到的除了大撒幣外，還有包裝過的文宣。她呼籲蔣萬安，應該告訴市民要如何解決問題，應該要有更完整的報告給議會、給市民。

▲▼ 台北市議會質詢,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲議員林延鳳送蔣萬安「護腰」，希望市長面對中國挺直腰桿。（圖／記者徐文彬攝）

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