官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

▲交通部政務次長陳彥伯、台鐵董座鄭光遠8日率隊前往台鐵白沙屯站視察。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖進香活動將於4月12日登轎出發，估將有46萬人參與，交通部政務次長陳彥伯、台鐵董事長鄭光遠昨（8日）帶隊前往白沙屯車站視察，未穿反光背心行走月台末端軌道畫面流出，遭網友和產業工會質疑違規。台鐵公司表示，該處為旅客到站後臨時通道，該疏運作法行之有年，部分社會人士非台鐵員工不了解。

台鐵因應白沙屯媽祖進香疏運即將啟動，交通部政務次長陳彥伯、台鐵董事長鄭光遠昨帶隊前往白沙屯車站視察，未穿反光背心行走月台末端軌道畫面遭媒體拍攝後，在網路社群引起熱議，有網友在臉書社團「靠北台鐵」發文質疑：「跨越鐵道不是要穿反光背心？」網友留言：「鐵道局你要不要罰10萬」、「別傻了，問責文化問的只有你基層」。

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台鐵產業工會表示，在視察白沙屯車站的畫面看到，除了值班站長等少數現場人員穿著反光背心外交通部次長陳彥伯、台鐵董事長鄭光遠等人均未依規定在橫跨軌道時穿著反光背心！讓基層感到諷刺的是，台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱才在立法院說要建立問責文化來達到安全改革，如今交通部與公司高層卻帶頭違反，被要求的永遠都是基層，問責只問到基層、問責無助於改革。

產工指出依照《鐵路法》第 57 條規定「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所。」違反者，可處新臺幣 1萬元以上、5萬元以下罰鍰，以及涉及違反相關職業安全衛生相關規範與公司規章，未穿著反光背心也有相關裁罰。

台鐵產工表示，台鐵近期事故頻傳、社會高度重視台鐵安全改革，交通部與公司也不斷強調安全改革，甚至要求現場基層拍照、錄影向高層證明足夠安全之際，交通部與台鐵高層更應該以身作則，將安全改革放在公司首要目標，不能以「視察」之名迴避個人未盡到安全之名。

產工認為，既然部長要落實所謂問責文化，那就請從這次事件開始，產工將行文至鐵道局檢舉，請鐵道局依法行政落實裁罰，不要只針對基層，卻對於真正掌握資源與權力改善結構的長官高層輕放，也呼籲交通部長陳世凱表態、檢討，要求交通部及公司高層至現場視察都要依規穿戴安全設備，展現高度重視安全改革的決心與立場。

台鐵公司說明，有關部分社會人士質疑近期白沙屯疏運整備事宜，4月8日交通部陳政次率隊至鐵白沙屯站視察白沙屯媽祖遶境活動疏運準備情況，並視察及模擬旅客到站下車後，利用臨時便道與臨時出入口進出車站之動線，此疏運作法行之有年，屬相關業務同仁皆知之配合疏運臨時措施，部分社會人士因非本公司員工不了解實際整備情形，仍應多加查證，勿造成不實疑慮。

台鐵公司強調，台鐵已就今年度白沙屯疏運完成整備，包含月台雨棚、加班車規劃，站內動線安排等皆已就緒，歡迎信眾踴躍利用大眾運具，搭乘台鐵隨同媽祖遶境，平安同行。

針對台鐵說明，產工表示，台鐵說明「此疏運作法行之有年，屬相關業務同仁皆知之配合疏運臨時措施」，完全是答非所問，疏運措施尚未執行之時，交通部與公司內部安排的視察行程，現場基於安全仍應該要依照規定配戴安全設備，以用「行之有年」、「視察」為理由迴避違反規定之作法，只會加深社會台鐵對於安全改革決心疑慮，員工更是感受不到公司高層齊心協力的態度。