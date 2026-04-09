蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

▲馬祖檢警偵辦蝴蝶谷腐屍命案，嫌犯涉殺人棄屍還盜領存款遭聲押獲准。（圖／Google Maps）

記者鄭逢時／金門報導

馬祖北竿發生震驚地方的命案，檢警偵辦後已鎖定涉案男子，並認定其涉犯傷害致死重罪，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。由於案情重大，後續極可能由國民法官審理，引發地方高度關注。

據了解，王姓死者為北竿塘岐村民，平時獨居，以打零工維生，並在工地結識一名自台灣本島移居馬祖的男子。兩人因都有吸毒的習慣而往來頻繁，嫌犯還一度暫住在死者家中。今年2月間，塘岐村長因發送春節家戶贈酒，多次都未能聯繫上王男，前往住處查看時發現異狀，遂通報警方協尋。

直到3月23日警方接獲失蹤人口通報，25日於北竿蝴蝶谷附近草叢內發現一具遺體，經到場勘查確認死者應為失蹤的王男。由於遺體已出現腐敗，但仍可辨識出有刀傷，警方初步研判為他殺，隨即報請檢方指揮偵辦。

檢警隨即展開密集蒐證，並於3月29日由法醫進行相驗與解剖，釐清死因，同時啟動家屬關懷機制。經循線追查，警方查扣疑似作案刀具1支，並鎖定涉案嫌犯。

進一步調查發現，嫌犯疑似在行兇後棄屍，還持死者身分證件搭船往返南、北竿，企圖以「活死人」方式掩飾行蹤，並將死者的銀行帳戶款項提領一空。嫌犯到案後供稱，因吸毒導致情緒不穩，與死者因細故發生衝突，過程中失手殺人。

楊翊妘主任檢察官於4月8日訊問後，認被告涉犯傷害致死罪嫌重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，且所犯為最輕本刑 5 年以上有期徒刑之重罪，向法院聲請羈押禁見並獲裁准。由於案件性質重大，加上地區特殊性，未來若真的進入國民法官審理程序，將會是馬祖首例由國民法官審理的案件，可以預料將會吸引在地居民高度關注。