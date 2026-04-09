物化女性？　民進黨性平部節目酸民眾黨女性是「禮物」遭洗版狂轟

記者郭運興／台北報導

民進黨性平部近日發布的Podcast影片，來賓談到女性參政笑稱「看到國民黨會覺得他們更慘，他們的女性更樣板人物，而且像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」。主持人性平部主任李晏榕則回應「四大金釵？有一種這種感覺」。此片段不僅讓大批網友不滿洗版「一起物化政治立場不同的女性就是性平部喔」、「性平事務部說人家是禮物」、「該道歉了吧」，民眾黨議員參選人林子宇、吳怡萱、立院黨團主任陳智菡也齊聲痛批該言論。

民進黨性平部最新發布的Podcast影片，過程中一位來賓談到女性參政笑稱「看到國民黨會覺得他們更慘，他們的女性更樣板人物，而且像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』，當時學姊的事件，我們就想說『很恥』，之前曾跟柯文哲為伍，很明顯就是拿女性做樣板宣傳」。主持人性平部主任李晏榕則回應「四大金釵？有一種這種感覺」。

民進黨性平部也將該片段發布到臉書，未料引起大批網友不滿，紛紛批評「趙天麟養小三的事情你們不說，光怪女生有什麼用」、「要不要講講王八千的事」、「幾個三姑六婆湊一起物化政治立場不同的女性就是性平部喔」、「性平事務部自己在那邊說人家是禮物」、「民主退步黨」、「還好意思稱自己是性平部」、「該道歉了吧」。

民眾黨新北市議員參選人林子宇也留言批評，「所以先約束自己的支持者不要對女性候選人做性別及外貌羞辱好嗎」。

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱表示，「性平部主任李晏榕身為主持人，沒有糾正新聞媒體報導對女性的惡意標籤，卻任憑來賓引用報導錯誤比喻，進而批評女性參選人是『禮物』，甚至後面還影射女性政治人物參政是用身體換來的，李晏榕應該出面道歉，為何性平部主任帶頭羞辱女性候選人」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡也表示，民進黨性平部做的節目，影射台灣民眾黨的女性從政者都是「禮物」，都是用什麼「換來的」，學姊從幕僚成功轉型的經驗分享，也被惡意解讀是要複製「刻板印象」。

陳智菡痛批，這樣的內容，真正令人感到「很恥的」，是這些高舉女權或平權的女性，假借討論女性參政的「鬼故事」，去加深性別歪斜想像。在這群女性的敘事裡，女性的成功無法單純被視為能力、努力與專業的結果，而必須被懷疑、被性化、被剝削，甚至被貶低為某種依附或交換的產物，彷彿女性無法做為一個完整的主體而存在。

陳智菡說，更恥的是，這樣的論述出自一個以「性別平等」為名的單位所製作，她們明明應該是要打破對女性的單一想像，承認女性在各領域中的多元樣貌與自主性，結果她們卻一再以帶有性暗示與貶抑的言語強化「女性成功必有代價」的腐舊偏見。

陳智菡說，這些鬼故事講者唯一能說服大家的論點，應該就是民進黨性平部及該部主任李晏榕，確實早就已經放棄性別平等的進步價值。

陳智菡大酸，民進黨性平部改名叫「民進黨厭女部」好了，相信很多民進黨的人士會高舉雙手贊成。

▼民進黨性平部節目片段引起民眾黨不滿。（圖／翻攝自YouTube／民進黨性別平等事務部）