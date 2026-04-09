【廣編】響應國際寵物日！台灣瑪氏推「買三捐一」為浪浪「添一份愛」

▲瑪氏（Mars）推出「買三捐一 添一份愛」公益捐贈活動。

圖、文／台灣瑪氏提供

響應4月11日國際寵物日，全球知名寵物食品與照護領導品牌瑪氏（Mars）即日起推出「買三捐一 添一份愛」公益捐贈活動，攜手中華民國保護動物協會與各大通路，邀請寵物家長為毛孩添購日常所需的同時，也將關愛延伸至仍在等待被認養的流浪犬貓。

根據瑪氏近年的《全球寵物家長調查》與《寵物與福祉研究》指出，寵物已成為人類重要的情感支柱，高達50%的狗狗家長深受寵物「無條件的愛」所感動，而44%的貓咪家長則認為，貓咪是幫助他們減輕日常壓力的重要陪伴。這些研究不僅進一步印證寵物對心理健康與生活品質的正面影響，也支持瑪氏持續以「為寵物帶來更美好的明天（A BETTER WORLD FOR PETSTM）」為使命，透過營養、照護、教育倡議與跨界合作等多方面努力，幫助寵物家長更理解並回應寵物需求，也致力於推動更友善的環境。

台灣瑪氏與中華民國保護動物協會攜手合作的「買三捐一、添一份愛」公益捐贈活動即日起至四月底於各大通路幸福接力，寵物家長凡於指定期間於合作通路購買三件指定產品，瑪氏即捐贈一份等值之寵物食品至中華民國保護動物協會全台24處合作單位*：

・7-ELEVEN：4/1 -4/14，購買三件Sheba®希寶®貓罐頭全系列產品，瑪氏就捐出一件等值產品。

・momo購物網 / Shopee蝦皮 / Coupang酷澎：4/16-4/30，購買三件Sheba®希寶®或健綠TM（GreeniesTM）指定產品，瑪氏就捐出一件等值產品。

・毛孩市集：4/16-5/15，購買三件健綠TM潔牙骨3oz，瑪氏就捐出一件等值產品，同時享有健綠TM潔牙骨3oz「三件399元」優惠，且全品牌消費滿399元再送限量品牌贈品。