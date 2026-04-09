基隆衛生所升級！暖暖耐震補強今啟用　中山重建接續推動

▲基隆暖暖衛生所耐震補強完工今天啟用，打造安全醫衛服務新據點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續強化基層醫療與公共衛生服務環境，暖暖區衛生所耐震補強工程於今（9日）舉行竣工啟用典禮，由基隆市衛生局長張賢政主持，並邀集暖暖區長、地方民意代表、里長及社區發展協會共同見證。歷經整修後，衛生所以嶄新面貌重新啟用，將為在地居民提供更安全、舒適的醫療與長照服務空間。

基隆市衛生局指出，暖暖區衛生所為推動在地老化政策的重要據點，但原有建物年久失修，且耐震能力不足。市府於2024年積極爭取國民健康署競爭型計畫補助，並編列配合款，總投入經費約250萬元進行全面修繕與補強。

衛生局表示，本次工程以「提升建物韌性」為核心，採用RC擴柱加固工法，在原有結構中植入鋼筋並灌注高性能混凝土，大幅提升建築物的抗震與延展能力，確保達到強震不倒的安全標準。同時，也針對外牆龜裂與長期滲水問題進行修補，並施作多層防水塗層，有效延長建物使用年限。

▲基隆暖暖衛生所改造前（左圖）與改造後（右圖）。

衛生局長張賢政表示，暖暖區衛生所完成補強只是起點，市府將持續盤點全市尚未與行政大樓合署辦公的衛生所，逐步推動補強或重建計畫，全面提升基層醫療服務品質與公共安全。

其中，中山區衛生所重建案已獲中央與市府核定，總經費達1億1千餘萬元（中央補助約7200萬元、市府編列約4800萬元），規劃拆除原有建物，改建為地下一層、地上七層的現代化醫衛大樓，預計於2026年動工、2029年完工。另信義區衛生所整建案亦正積極爭取預算中。

今天啟用典禮在「過港太鼓隊」熱鬧磅礡的鼓聲中揭開序幕，現場氣氛溫馨歡樂。衛生局長張賢政也特別感謝工程期間，周邊居民對施工所帶來的噪音與粉塵給予體諒與支持。他表示，市府將持續以市民健康需求為核心，積極優化公共衛生服務環境，打造安全、友善且高品質的照護場域，讓基隆市民在更穩固的環境中，享有專業且貼心的在地健康守護。