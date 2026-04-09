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鄭麗文中山陵說出「中華民國」　陸委會：當習近平面提訴求才勇敢

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日在中山陵提及「中華民國」，引起各界關注。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑9日表示，中山陵是中共唯一可讓國民黨講「中華民國」的「特別保護區」，沒什麼大不了，「我們真正感興趣的，是鄭麗文主席是否利用與習近平見面的時機，當面提出訴求，這才是勇敢。」

梁文傑在例行記者會上提到，陸委會曾呼籲鄭麗文利用與習近平會面的時機，清楚說出台灣的主流民意和台灣人民的訴求，至少明確講出三點：第一，中共要正視中華民國存在的事實；第二，台灣的未來要尊重台灣人民的意願；第三，立刻停止軍機艦擾台。

梁文傑說，這三點到目前為止，並沒有看到鄭麗文表達，「也許她在鄭習會上可能會說，我們還是期待她能講出一些，也許文字不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求。」

對於鄭麗文在南京中山陵提及「中華民國」，梁文傑認為，中山陵是中共唯一可以讓國民黨去講「中華民國」的一個「特別保護區」，所以歷屆國民黨主席在那都會用一些方式去講「中華民國」，沒什麼大不了，中共不會報導，大陸人民也聽不到、看不到。

梁文傑強調，他們真正感興趣的，是鄭麗文是否利用與習近平見面的時機，直接當面提出訴求，「這個才是勇敢。」

▼國民黨主席鄭麗文赴中山陵。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）

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