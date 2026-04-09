成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

▲李男在成功嶺302旅擔任教育班長時，犯33個陸海空軍刑法，被處拘役110日。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台中報導

成功嶺302旅一名23歲李姓中士擔任教育班長，負責管理軍事訓練役時，卻恐嚇役男「我快退伍了」、「誰敢打1985，我就弄死、操死你們」，又要役男假扮下士代替他帶隊清運垃圾，還在營區內上網賭博，全案曝光後，李男被判犯3個陸海空軍刑法，應執行拘役110日，可易科罰金11萬。

據了解，23歲李男為陸軍302旅中士班長，他聽說有役男想舉報他，在2024年12月29日時，於中山室恐嚇役男說「反正我也快退伍了，要玩我陪你們玩」、「誰敢打1985，我就弄你們、操死你們」，但仍被役男打1985申訴。

經軍方調查發現，2025年1月10日上午9點多，李男原應帶領役男執行垃圾子母車清運，卻要求役男假扮下士，穿上另名班長的迷彩軍服，頂替他帶隊清運垃圾；同年1月17日，李男又在營區內使用手機上網，儲值點數玩「戰神賽特」賭博遊戲。李雖於2025年3月16日退伍，仍被檢方依違反陸海空軍刑法起訴。

台中地院審理，法官判定李男犯行屬實，依他犯3個陸海空軍刑法，包含犯長官以恐嚇阻撓部屬申訴罪，處拘役50日，又犯公然冒用軍人服飾官銜罪，處拘役40日，另犯在營區賭博罪，處拘役30日，應執行拘役110日，可易科罰金11萬。全案還可上訴。