　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲李男在成功嶺302旅擔任教育班長時，犯33個陸海空軍刑法，被處拘役110日。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台中報導

成功嶺302旅一名23歲李姓中士擔任教育班長，負責管理軍事訓練役時，卻恐嚇役男「我快退伍了」、「誰敢打1985，我就弄死、操死你們」，又要役男假扮下士代替他帶隊清運垃圾，還在營區內上網賭博，全案曝光後，李男被判犯3個陸海空軍刑法，應執行拘役110日，可易科罰金11萬。

據了解，23歲李男為陸軍302旅中士班長，他聽說有役男想舉報他，在2024年12月29日時，於中山室恐嚇役男說「反正我也快退伍了，要玩我陪你們玩」、「誰敢打1985，我就弄你們、操死你們」，但仍被役男打1985申訴。

經軍方調查發現，2025年1月10日上午9點多，李男原應帶領役男執行垃圾子母車清運，卻要求役男假扮下士，穿上另名班長的迷彩軍服，頂替他帶隊清運垃圾；同年1月17日，李男又在營區內使用手機上網，儲值點數玩「戰神賽特」賭博遊戲。李雖於2025年3月16日退伍，仍被檢方依違反陸海空軍刑法起訴。

台中地院審理，法官判定李男犯行屬實，依他犯3個陸海空軍刑法，包含犯長官以恐嚇阻撓部屬申訴罪，處拘役50日，又犯公然冒用軍人服飾官銜罪，處拘役40日，另犯在營區賭博罪，處拘役30日，應執行拘役110日，可易科罰金11萬。全案還可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳
2檔股「抓去關」新名單
快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

快訊／「絕對能源」詐50億已10人收押　檢再拘提3高階營運長

快訊／三峽男騎山路突不適…「連人帶車」滾下山坡！搶救無效亡

警察來了！移工扮蜘蛛人「掛4樓外牆」往下爬　不要命畫面曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

8案通緝車手、販毒性侵重犯泰國落網　刑事局押解回國受審

75歲男騎車途中突身體不適　停路邊竟連人帶車滾下山坡命危

快訊／國1北194k「拖板車、遊覽車、小客車」追撞！　女導遊受傷

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

快訊／「絕對能源」詐50億已10人收押　檢再拘提3高階營運長

快訊／三峽男騎山路突不適…「連人帶車」滾下山坡！搶救無效亡

警察來了！移工扮蜘蛛人「掛4樓外牆」往下爬　不要命畫面曝

快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘提

八大女改當清潔工！24小時照顧年邁癌父　椅腳打死他判4年9月

8案通緝車手、販毒性侵重犯泰國落網　刑事局押解回國受審

75歲男騎車途中突身體不適　停路邊竟連人帶車滾下山坡命危

快訊／國1北194k「拖板車、遊覽車、小客車」追撞！　女導遊受傷

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

范瑋琪《浪姐7》初舞台歌聲挨轟！　小S挺好友反擊酸民：管他去X

高材生AI接線員上線　連超難地名都唸得對還超有禮貌

洪都拉斯把王偉忠當天敵「眼紅郭子乾走紅」　10年後翻身內幕曝光

快訊／北市明星高中女學生「大隊接力」突不適　無呼吸心跳送醫

華山基金會蘆竹站15週年　感恩茶會溫暖孤老心

東京房價37個月首跌　專家曝「脫手最後時機」

上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題　網駁斥：是職場霸凌

Buff疊滿！台南「最強考運」散策　一站拜齊5大文昌、統一獅攜手應援

桃園醫師公會理事長改選　優良醫師胡亦明宣布參選

江語晨唱〈大藝術家〉大忘詞　老師怒罵：這是直播欸！

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

獨／男大生撞死人喊「有超渡」　母崩潰問這句話

楊麗花夫家爭產官司　勝訴拿回1.2億

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

主播父痛斥酒駕惡男「殺人機器上路」

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝　「活死人」掩飾行蹤

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

即／台版JISOO金主現身　助洗錢158億遭拘提

更多熱門

相關新聞

變態下士偷女鞋當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞

變態下士偷女鞋當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞

馬祖東引一名陸軍下士阿雄（化名）2025年間搭乘新臺馬輪前往基隆，怎料途中為了尋求刺激，竟闖入婦女專區，偷了一支鞋子，並且在鞋裡射精。受害者小琳（化名）發現鞋子有不明黏液、還散發濃厚腥味，嚇得立即告知服務人員，最終阿雄落網，也因此被判拘役50天，全案仍可上訴。

爆料柯文哲案被酸「用肉體經營檢調線」！馬郁雯怒告

爆料柯文哲案被酸「用肉體經營檢調線」！馬郁雯怒告

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

新兵打靶「左臉不見」　認定軍方無疏失

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

關鍵字：

軍紀違法恐嚇役男賭博案成功嶺拘役判決

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

虛榮心超強的三大星座！

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面