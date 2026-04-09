嘉義布袋失智老人夜間走失　警方快速救援...魚溫旁找到她

▲▼ 暗夜魚塭迷途驚魂 布袋警即時伸援送失智老嫗返家 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮日前險些發生高齡長者走失意外。布袋警分局義竹聯合所警員林建勛、王博儀，於日前執行晚間巡邏勤務時，接獲熱心民眾通報，稱在義竹鄉新店村「韋能能源義竹電廠」附近，發現一名年約七旬的老嫗疑似失智，正獨自往新塭方向踉蹌前行。

由於事發地點鄰近義竹能源生態教育館，周邊多為廣大魚塭，且夜間缺乏照明、視線極其昏暗，老嫗行走在馬路中央，步伐不穩且神情焦慮，若不慎跌落魚塭或遭過往車輛撞擊，後果不堪設想。警方獲報後不敢大意，立即趕赴現場，在黑暗中尋獲該名老婦。

經員警耐心安撫並查證身分，確認該名長者為居住於新店村轄內的七旬徐姓婦人。考量徐婦年事已高且體力透支，為確保其安全，警方隨即以巡邏車將其平安護送回住處。家屬見到老婦平安歸來，激動表示徐婦因患有失智症，趁家人不注意時獨自出門，幸好有警方與熱心民眾的及時協助，才未釀成遺憾。

布袋分局長林明韋藉此提醒，家中若有高齡或失智長者，家屬應多加留心其動態。建議可向社會局申請配戴「愛心識別手環」，或將聯絡電話與姓名繡在衣服明顯處，亦可落實指紋捺印建檔，以利警方在第一時間提供協助，讓長者早日平安返家。