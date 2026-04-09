吊車大王愛女曝光網全戀愛！胡漢龑鬆口選婿關鍵　只重視「這點」

▲胡漢龑女兒亮相引發討論，過往選婿條件再被討論。（圖／CTWANT資料照）

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「竹北吊車大王」、啟德機械起重公司董事長胡漢龑的女兒，近日透過網紅頻道「阿慈車庫」出售車輛，過程中首度在鏡頭前公開真面目。她在影片中提到，因新購入保時捷，決定將舊車轉售，並開出230萬元價格，最終以225萬元成交。交易過程中，她面對鏡頭表現自然，談吐流暢，整體氣質與外貌引發關注，也讓影片曝光後迅速成為話題。隨著討論升溫，外界關注焦點也延伸至其家庭背景，並連結到胡漢龑過去受訪時談及的擇婿條件。

根據《中時新聞網》報導，該名女兒此次在網路頻道露面，不僅因外型與表現受到矚目，其學經歷同樣引發討論。報導指出，她畢業於英國倫敦藝術大學（University of the Arts London），取得時尚攝影碩士學位，並曾參與多位歌手音樂錄影帶拍攝，長期投入藝術創作領域，私下生活相當低調。此次因賣車契機公開亮相，使外界得以一窺其近況，也讓相關背景資訊隨之曝光。

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報導同時回顧，胡漢龑過去接受專訪時，曾被問及對未來女婿的看法。他當時表示，對於對方的外貌與經濟條件並無特別要求，唯一重視的是能否全心全意對待女兒。他強調，感情關係中最重要的是彼此相處與真誠態度，而非外在條件。

此外，胡漢龑也曾進一步提到，若女兒在感情中遭遇不當對待，例如出現家暴情形，應立即結束關係，不必勉強維持，並返回家中，父親會提供照顧與支持。相關言論顯示其對女兒的保護態度，也反映其對家庭關係的看法。

至於外界關心成為其女婿是否會承受壓力，胡漢龑則表示不需過度擔憂，強調家庭氛圍並不會造成額外負擔，相關說法也讓外界對其家庭互動有更多理解。隨著女兒此次公開亮相，相關話題持續延燒，也讓過往受訪內容再度受到關注。

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