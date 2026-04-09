園遊會變法治教室 屏東執行分署前進校園宣導打詐

▲柯怡如分署長帶領屏東分署團隊深入校園，宣導防詐意識。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署走入校園，結合園遊會活動推動法治教育，透過趣味互動與有獎問答，向學生與民眾宣導反詐騙、揭弊保護與性別平權觀念，現場氣氛熱絡。

這次活動以「擺攤互動」及「有獎問答」為主軸，設計多元且生活化的宣導內容及小遊戲，透過輕鬆聊天與趣味問答，讓參與者在歡笑中自然吸收正確觀念，學生與民眾踴躍排隊參加，也有人分享自身曾遭遇詐騙的經驗，現場互動熱絡。

屏東分署人員結合實務經驗，向民眾說明常見詐騙手法與最新趨勢，如AI深偽詐騙、追星詐騙等，提醒大家務必提高警覺，遇到涉及金錢或個資的訊息時，應落實「一聽、二掛、三查證」原則，善用165反詐騙專線，切勿輕信來路不明的電話或連結，避免詐騙集團藉由時事議題包裝話術，誤導民眾上當受騙。

除打詐宣導外，現場亦推廣「公益揭弊者保護法」，透過淺顯易懂的說明，讓學生與民眾了解揭弊制度的重要性，強調法律對揭弊者的保障，鼓勵民眾在發現不法情事時勇於提出，共同維護社會公平正義。此外，活動中亦融入性別平等觀念，透過問答與案例分享，宣導尊重差異、杜絕性別歧視與性騷擾，營造友善、安全的學習與生活環境。



活動現場亦準備多樣宣導品，包含印有打詐與揭弊標語的實用小物，讓參與者在日常生活中持續接觸相關觀念，加深印象，並透過園遊會輕鬆愉快的氛圍，成功拉近法治宣導與民眾之間的距離，使法律不再遙不可及，而是融入日常生活的一部分。

這次結合校園園遊會的宣導模式，不僅提升宣導成效，也讓學生在潛移默化中建立正確法治觀念，屏東分署將持續秉持「法律走入生活、服務貼近民心」的理念，深入各級學校與社區，推動打詐、反毒、性別平等及公益揭弊保護法等多元宣導工作，期望透過一場場貼近民眾的活動，強化全民法治意識，打造更安全、正直的社會環境。