短褲阿北中風深夜倒地！朴子暖警全程守護　助通報送醫

▲▼ 深夜守護不打烊！朴子暖警即時救援中風倒地老翁 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局六家聯合所所長黃柏融、警員胡延華，於日前深夜執行勤務時，接獲民眾緊急報案，稱轄內有一名男子疑似因中風不適，在住家附近跌倒受困。員警深知中風救援分秒必爭，隨即火速趕赴現場。

員警抵達後，發現該名男子倒臥路旁，神情極其痛苦，且因身體左側麻痺無法自行起身。黃、胡 2 員見狀，第一時間先行安撫其緊繃情緒，並迅速評估意識狀況，隨即以專業、輕緩的動作將其攙扶至安全處休息，同時通報消防局救護人員到場支援。

「別擔心，我們在這邊陪你。」 救援過程中，員警全程守候在側，不斷與老翁交談以維持其意識清醒，避免其因深夜寒冷或傷勢造成二次傷害。據了解，該名長者因中風導致左半身活動不便，深夜外出時不慎跌倒，在孤立無援之際，幸賴警方及時現身救援。老翁經休息舒緩後，雖表示暫無大礙不需送醫，但對警方在深夜寒風中的守護與熱心協助，表示由衷的感激。

朴子分局呼籲，民眾若發現身邊有人身體不適（如出現歪嘴、單側手腳無力、言語不清等中風徵兆），應立即撥打 119 或 110 求助，把握「黃金救援時間」。此次員警於深夜巡邏時迅速反應、積極處置，再次展現了警方守護民眾安全的決心與溫情，深獲地方鄉親的肯定與讚許。