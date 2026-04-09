基隆首創校園長照！伊甸東信日照中心啟用　開創老幼共融新局

▲東信國小變身長照據點，基隆第13間日照中心今天啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」於今（9日）正式啟用，成為全市首例運用都市計畫公共設施用地多目標使用，將國小校園閒置空間轉型為長照場域的創新案例。在市府跨局處協力推動下，不僅活化校園資源，更打造「老幼共融、共好同行」的照顧新模式，為基隆長照服務寫下溫馨新頁。

「東信日照」設於東信國小育德樓三樓，由伊甸基金會負責營運。中心透過安全友善的空間規劃與獨立動線設計，在兼顧校園安全的前提下，促進長輩與學童之間的跨世代互動，並結合學校課程與社區資源，深化「教育」與「照顧」的連結。長者在充滿活力的校園環境中參與活動，不僅提升生活品質，也增添社交與學習的機會。

營運單位伊甸基金會以「優勢觀點」、「安心關懷」、「社區融合」及「活躍老化」為核心，提供健康促進、認知訓練、生活自立及社交參與等多元服務，協助長者維持身心健康與尊嚴，讓日照中心成為長者與家屬安心依靠的第二個家。

基隆市衛生局長張賢政表示，面對超高齡社會來臨，市府積極布建長照資源，近三年日照中心已由9家增至13家，另有5家持續籌設中，逐步強化社區照顧網絡。本案為基隆首例由民間單位與國小合作設立的日間照顧中心，讓長輩能在熟悉的社區與校園中安心養老，不僅減輕家庭照顧負擔，也展現長照服務創新發展方向。

市府指出，未來將持續結合民間力量與在地資源，推動多元長照服務，落實「在地安老、活躍老化」願景，打造更友善的高齡城市。