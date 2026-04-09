死亡躲貓貓！哥國小姊弟「捉迷藏躲冰箱」　門卡住雙雙窒息亡

▲哥倫比亞小姊弟因為受困冰箱雙雙窒息身亡。（圖／emaratalyoum）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞維斯塔埃爾莫薩（Vista Hermosa）4日晚間發生一起令人心碎的悲劇，一對年僅8歲與5歲的小姊弟獨自在家中玩捉迷藏時，突發奇想躲進一個閒置中的大型冷凍櫃，不料櫃門拉上後，意外受困其中。雖然當時冰箱並未插電，但由於密封性極佳，兩人最終因缺氧，在櫃內窒息，送院搶救仍不治。

根據《每日郵報》報導，這兩名受害者分別是8歲的姊姊希優里（Siori Guevara Tiller）與5歲的弟弟達里安（Darian）。兩人的父親布萊恩（Bryan Guevara Treviño）與母親4日晚間出門約20分鐘，當時兩名孩子正在家中玩耍。沒想到兩人疑似在玩捉迷藏時，一起鑽進家中一個沒有在使用的大型冷凍櫃內。

孩童父親表示，當時冰箱並未通電，原本以為孩子只是躲在某個角落，但在屋內遍尋不獲後，才驚覺冰箱櫃蓋緊閉。然而當他們打開冰箱門時，發現兩名孩子已經失去意識倒臥其中。夫妻倆隨即將孩子送往醫院，而醫療團隊雖進行了長達數小時的急救，兩人仍因窒息過久宣告不治。

目前哥倫比亞警方已針對這起意外啟動正式調查，並認定死者父母將兩名兒童單獨留在家中，「因為一瞬間的疏忽，變成無法挽回的悲劇」。