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【廣編】RICHARD MILLE攜手Ilia Topuria　品牌登臨格鬥之巔聯袂不敗雙冠王

▲▼RICHARD MILLE,Ilia Topuria,UFC,腕錶,鬥牛士,傳奇。（圖／業者提供）

▲UFC雙量級不敗冠軍Ilia Topuria正式加入RICHARD MILLE大家庭，成為品牌首位來自格鬥界的品牌摯友。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE正式宣佈UFC雙量級冠軍Ilia Topuria加入品牌摯友陣容，成為品牌首位來自格鬥競技領域的運動員。Topuria擁有17戰全勝的輝煌戰績，是UFC史上首位保持全勝的羽量級與輕量級雙料世界冠軍。他內斂沈穩卻具備精準爆發力的特質，與RICHARD MILLE追求極致匠意的品牌精神完美契合。

綽號「鬥牛士」的Topuria，其職業生涯橫跨德國、喬治亞與西班牙，他將精準的情緒控制與強大的力量結合，創下11次首回合KO的驚人紀錄。Topuria深信透過高度自律能讓不可能成為可能，這種不斷挑戰極限的精神，正是雙方展開合作的基石。他曾表示，金腰帶是在艱苦的訓練營中贏得的，比賽現場只是去領取榮耀的時刻。

Topuria在賽場外選擇佩戴RM 67-02自動上鍊超薄腕錶，具備極佳的佩戴舒適度，其輕捷靈動的特性與Ilia Topuria在八角籠內外展現的迅捷、高效氣場相互呼應。腕錶設計薄雅精巧且藏有一抹神秘魅力，雖然屬於至臻的高端時計，卻不過分張揚，完美體現了品牌低調極致的匠意底蘊。對Topuria而言，這款腕錶低調精確且極具魅力，伴隨他不斷創造可能、追求未竟之夢。RICHARD MILLE與這位29歲王者的聯袂，標誌著品牌在追求卓越的道路上再次登臨全新巔峰。

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