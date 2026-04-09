沒仇恨值、有經驗！綠營北市長口袋名單「卻沒有他」Cheap笑了

▲吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨備戰2026台北市長選戰，外界近來頻頻點名可能人選，從鄭麗君、林右昌、吳思瑤到王世堅、苗博雅都被討論。對此，百萬網紅Cheap忍不住發文，認為把幾個名字排開來看，「有意願、有實戰經驗的吳怡農」反而被忽略，實在很奇怪。

Cheap在貼文中先點出，民進黨原本最喜歡的人選是鄭麗君，但因「難纏的對手不願意選」，才開始盤點其他口袋名單。他接著逐一評論，稱林右昌「形象還可」，但操盤基隆市長、立委與兩次罷免「通通慘敗，被打入冷宮」；吳思瑤則是「攻擊性太強、仇恨值高」。

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再來，王世堅雖然民調高、有群眾魅力，但新潮流對他極度反感；沈伯洋則被形容「天天扯認知作戰，仇恨值甚至比吳思瑤還高」；至於吳沛憶，Cheap一句話帶過，直言「存在感低」；最後是苗博雅，「對她個人而言，爭取不分區，接范雲的棒子進立法院比較實在。」

上述六人一字排開後，Cheap點名另一人，那就是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，「沒仇恨值、形象清新，連藍營支持者都不討厭他」，而且有實戰經驗，「兩次輸給老K的政治明星都輸得不難看」，甚至連國防專業都不差。他最後忍不住大酸，「連不是民進黨的苗博雅都被點名了，結果有意願、有實戰經驗的吳怡農被看沒有？哈哈哈。」

留言區也一面倒替吳怡農抱不平，「第一個說要參選的農農一直被忽略」、「準備很久了，黨內卻沒人討論他」、「吳還真的沒啥仇恨值」。不過也有網友持不同看法，吐槽吳怡農是「零勝大將」，認為現在還在討論他的人「根本是超級大外行」。一篇貼文，再度把綠營台北市長人選之爭搬上檯面。