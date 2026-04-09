陸女童「玩拼豆」觸電身亡　專家急喊：迷你熨斗很危險

▲拼豆近年來在中國成為兒童玩具的寵兒。（圖／翻攝自央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近期接連傳出「拼豆」玩具釀禍事件，貴州貴陽一名女孩因使用配套劣質迷你熨斗觸電身亡，山西運城也有女童在操作過程中遭熨斗起火燙傷，引發社會關注。看似療癒又流行的手作玩具，背後卻潛藏嚴重安全隱患。

據《央視新聞》報導，「拼豆」手作近年在孩童與年輕族群間相當流行，其玩法是將彩色塑膠小管排列成圖案，再透過加熱使邊緣融化黏合，形成像素風作品。由於過程簡單又具創造力，產品銷量大幅成長，但相關安全問題也隨之浮現。

▲熨斗起火。（圖／翻攝自央視新聞，上同）

報導指出，3月中旬山西運城一名女童在家熨燙拼豆時，配套熨斗突然起火，火花四濺，雖及時拔掉電源，但仍造成手部燙傷。其母表示，此事讓她十分後怕，希望提醒其他家長提高警覺。

同月，貴州貴陽也發生更嚴重事故，一名女孩在操作拼豆熨燙時觸電，最終搶救無效身亡。目前警方已介入調查事故原因。多起事件也引起監管部門高度關注。

調查發現，不少拼豆玩具配套的加熱設備存在安全問題。部分產品直接使用220伏市電，而依照相關標準，兒童電動玩具供電電壓不應超過24伏。執法人員在多地檢查中發現，部分產品不僅電壓超標，還缺乏產品標示與3C認證，甚至連生產廠商資訊都不完整。

此外，專業檢測顯示，部分迷你熨斗在通電3分鐘後，底板溫度可達130度以上，且缺乏溫控裝置，持續加熱恐導致燙傷甚至引發火災。加上電線耐熱性不足、未接地設計等問題，進一步增加觸電風險。

專家也提醒，在加熱過程中，塑膠材料可能釋放甲醛、一氧化碳等有害氣體，若長時間在密閉空間操作，恐對人體造成影響。相關部門已對問題產品下架查扣，並對涉事商家立案調查，呼籲消費者選購具安全認證的產品，並在成人監護下使用，以降低風險。