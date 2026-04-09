嘉義智慧製造聚落成形　25家企業釋出900職缺

▲▼ VR 科技助攻！嘉義「智慧薪城」徵才 4/11 盛大登場，900 職缺搶人才 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義產業轉型加速，智慧製造聚落已然成形！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心，將於 4 月 11 日（六）上午 10 時至下午 2 時，在棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦「2026 智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，現場集結 25 家標竿企業，釋出超過 900 個優質職缺。



本次活動打破傳統面試框架，首度導入 VR 虛擬實境體驗，讓求職者在進入公司前就能透過數位科技感受未來工作環境。現場全面採用「台灣就業通」無紙化媒合系統，並提供履歷健診與專業諮詢，助攻求職者精準對接聯亞科技、南亞塑膠等科技大廠，以及長榮文苑、棒棒積木飯店等知名企業。

因應產業結構轉型，活動特別規劃「外國人才一站式服務專區」，攜手移民署及移工諮詢中心，提供法令申辦、多語通譯及在地關懷，打造友善共好的職涯環境，讓外籍人才與新住民在嘉義安心扎根。

除了媒合職務，現場更充滿驚喜！求職者只要參加面試，就有機會抽出氣炸鍋、吸塵器、兩用電扇等家電大獎。現場還設有免費拍貼機、視障按摩與 DIY 體驗，緩解緊張面試氣氛。

朴子就業中心主任張春美表示，嘉義正在轉型，人才更要精準到位！鼓勵民眾把握機會，於 4/9 前完成線上報名還可領取專屬「通關禮」。

【活動資訊】

時間： 4/11 (六) 10:00 - 14:00

地點： 棒棒積木飯店-賀采宴會廳（太保市太子大道 209 號）

洽詢專線： 05-3621632

活動官網： https://reurl.cc/zQZv2k