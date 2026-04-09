桃園檢警調賣場聯合稽查塑膠製品產能　嚴防囤積哄抬穩定物價

▲桃園檢警調今天上午會同市府消保官、經發局等單位聯合稽查賣場，掌握消費市場民生塑膠製品價格。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中東戰爭導致全球石化原料供給吃緊，影響國內民生塑膠製品供需，為防範不肖人士囤積民生塑膠製品或哄抬價格，桃園地檢署今（9）日上午指派民生專組檢察官劉威宏率檢察事務官會同市調處、市府消保官、經發局前往上游廠商聯合稽查，以防止發生哄抬價格、囤積等情形。

桃園地檢署自3月31日啟動民生犯罪聯繫平臺，結合桃園市調查處、桃園市警局、市府法務局消保官、經濟發展局等機關，多次至量販店、大賣場、五金生活用品店及傳統市場實地訪查，清明節連假亦不中斷，以掌握消費市場民生塑膠製品價格及供需狀況。

桃園地檢署今天上午依檢察長張春暉指示，由檢察官劉威宏率檢察事務官會同市調處、消保官前往轄區上游廠商、大賣場聯合稽查，業者說明，目前製造塑膠食品包材之售價隨著製造原料之進貨價格正常調整，且出貨並無異常，但仍希望下游客戶勿大量下單，避免發生囤積情形。

▲桃園檢警調今天上午會同市府消保官、經發局等單位至賣場聯合稽查。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢表示，檢方將持續配合法務部、高檢署「全時監測、即時應處」政策，透過查緝民生犯罪聯繫平臺結合各行政機關繼續監控民生必需品市場狀況，若有任何非法囤積或哄抬物價之行為均會即刻查辦，遏止不法歪風。

桃檢呼籲，政府已採取相關措施及作業，確保民生塑膠製品供貨無虞，民眾無需囤積物品，讓不肖業者桃檢哄抬物價，業者亦應善盡企業社會責任，配合政府政策，穩定物價及市場交易秩序。