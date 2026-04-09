中國實彈射擊綠營狂酸鄭麗文　Cheap打臉：距離台灣1200公里以上

▲陸宣布展開「實彈射擊」。（圖／翻攝央視軍事）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日在中國大陸進行「和平之旅」，但陸方今（9日）在黃海北部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。綠營大酸，國民黨別再不切實際地對中共搖尾乞憐。對此，百萬網紅Cheap表示，自己輸入演習的座標「38°45.5′N, 122°08.5′E」，根本是在大連、旅順外海，距離台灣1200公里以上，連靠近的北韓跟南韓都沒抗議了，阿共大概沒想到，在黃海放個鞭炮，民進黨也可以操作成「和平慘遭砲擊」的灑狗血劇。

Cheap表示，看到新聞嚇一跳，以為阿共這麼不給面子？鄭麗文訪問阿共，阿共馬上在台灣旁邊實彈射擊？新聞出來後，社群平台上面又一條龍狂酸習近平根本不把鄭麗文當咖。

Cheap表示，但修但幾勒，黃海欸，自己輸入演習的座標「38°45.5′N, 122°08.5′E」，根本是在大連、旅順外海，距離台灣1200公里以上，連靠近的北韓跟南韓都沒抗議了。



Cheap大酸，民進黨發言人調侃這顆種子還沒發芽，就直接被中共的砲彈「打臉」，但阿共大概也沒想到，在黃海放個鞭炮，民進黨也可以操作成「和平慘遭砲擊」的灑狗血劇。

Cheap說，不僅地理老師在哭，連阿共自己都在懷疑，是不是開發出了什麼能繞過東海的「和平種子機關槍」。

▼國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝）