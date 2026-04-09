川普打伊朗「贏了面子輸了裡子」　學者點出3點失算

▲川普對伊朗開戰的決定備受爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美伊戰爭在2週停火協議下暫時歇息，但智庫專家與分析人士指出，川普雖在軍事與戰略上取得勝利，卻為美國帶來長期傷害，包括輸掉伊朗民心、反而促成核武發展，甚至讓德黑蘭握有談判籌碼。

《法新社》指出，川普2月28日發動戰爭時，曾揚言讓伊朗永遠不敢挑戰美軍，並且呼籲伊朗人民起義對抗神權政府。但到了停火生效的現在，德黑蘭政權的統治似乎更加穩固，伊朗軍隊已對中東地區造成嚴重破壞，讓川普引為勝利的荷莫茲海峽暫時重啟，當初也是德黑蘭為了報復才會關閉的。

川普與以色列總理納坦雅胡一起發動戰爭。納坦雅胡的主要目標就是在這個擁有9000萬人口的死敵國家內部播下破壞的種子。川普的目標則相對模糊，他曾提及削弱伊朗飛彈計畫並阻止該國獲得原子彈，卻也放棄了「解放」伊朗人民的言論，在停火前發出「毀滅文明」的威脅，被許多人解讀為種族滅絕的措辭。

▼伊朗遭受美以聯軍猛烈轟炸。（圖／翻攝真相社群）



戰略目標未達成 還輸掉伊朗民心

長期駐美的伊朗分析師納德（Alireza Nader）認為，美國在國內、伊朗、中東地區乃至於國際舞台上，都輸掉了「資訊戰」與「敘事戰」，因為美以空襲目標包括橋樑、工廠、學校等民生設施，就連原本痛恨政權的伊朗人憤怒不已，轉而稱讚革命衛隊（IRGC），「與伊朗建立長期正面關係符合美國國安利益，川普卻毫無來由地破壞了這種可能性。」

華府智庫國際政策研究所伊朗問題專家莫塔札維（Negar Mortazavi）甚至認為，這些攻擊進一步助長了伊朗人的團結與民族主義情緒，「對美國而言，他們沒有達成任何設定目標。核計畫毫無改變，伊朗仍有飛彈可供發射，也仍擁有無人機，國家立場變得更加強硬，目前更未出現政權更迭。」

軍事大勝利 卻恐有反效果



前白宮中東顧問、現任職於華府智庫近東政策研究所的辛格（Michael Singh）認為，美國「顯著削弱」伊朗的軍事能力與短期實力，摧毀大量飛彈與無人機，重創其海空軍並擊殺高階領導層，作戰表現非常出色，「但這場衝突在戰略層面上未能取得決定性進展。」矛盾的是，美國與以色列的強大武力展示，恐怕反而促使伊朗更努力加速研發核武。

▼專家認為川普此戰恐怕失去伊朗民心。（圖／達志影像／美聯社）



為石油讓步 伊朗有籌碼

伊朗已證明自己有能力掐住全球1/5石油命脈的荷莫茲海峽，現正研議徵收通行費以籌措重建經費。為了平息具有政治敏感性的國內油價問題，美國甚至睽違數十年首度放寬對伊朗石油的制裁。

國際危機組織（ICG）專家瓦埃茲（Ali Vaez）對此表示，若伊朗能夠獲得美國保證，就能主張正是因為局勢升級，才促成這場符合德黑蘭條件的談判，「基本的對峙格局沒有根本性改變」，因為伊朗仍保留濃縮鈾，華府更專注於防止動盪擴大，而非完全採取以色列偏好的路線，「這既反映川普對於達成協議的渴求，也顯示了迄今所採行的戰略的侷限性。」