　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！　一票搖頭：真的很美

▲▼正妹,小資族,性騷擾,防曬,穿搭,背心。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲現在有越來越多年輕人喜歡玉鐲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會戴項鍊、手環，其款式眾多，每個人喜歡的風格也不同，甚至還會依照穿搭來搭配不同的配飾。不過，近日就有網友發文拋問，如果她戴上玉鐲，會不會被排擠？貼文曝光後，引起討論，不少網友也都很喜歡玉鐲。

戴玉環會被排擠嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Threads上發文表示，23歲的她平時會在手上戴上玉環，這樣她會不會被排擠呢？她也在串文底下透露，雖然她家人也有戴，但因為很少看到年輕人戴玉環，所以才擔心會不會太老氣。

貼文曝光後，不少網友都表示「只要自己喜歡，什麼時候戴都開心，我高中就開始戴了」、「家裡從事玉器翡翠的，從國小就戴，小時候感覺很老扣扣，可是長大自然而然就是喜歡這些」、「我17歲戴玉鐲」、「不會～我女兒、我學生都有在戴」、「我19歲就開始戴了，朋友都說我是老靈魂，但玉真的很美，自己喜歡最重要」。

還有網友分享，「完全不會，而且非常好看，我很粗魯不敢戴玉鐲，我是單純很喜歡翡翠，為了翡翠學編繩」、「瑪瑙也很漂亮」、「根本超好看，藍玉髓真的美死我了」。另外，也有網友則說，雖然覺得很漂亮，但因為擔心會敲碎，所以才沒有戴在手上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！　「活死人」掩飾行蹤
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

「我當太子妃時寧娘還沒出現」陶晶瑩PO劇照　網歪樓：但他有稱心

吊車大王愛女曝光網全戀愛！胡漢龑鬆口選婿關鍵　只重視「這點」

嘉義知名甜品店驚見「老鼠蜜地瓜」民眾嚇壞　衛生局緊急稽查

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！　一票搖頭：真的很美

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑認了「我還是俗辣」

花蓮大西瓜將上市！1200度熟成風味沙脆甜　5月起全台接力行銷

吃到飽火鍋「價格回不去」　網憶起1家店不到200元：阿公以前會吃

快訊／漢神洲際包商拉布條抗議　館方：已督促總包盡速解決

星宇航空邀謝盈萱推薦機上影視片單　陳鎮川精選飛行聆聽專輯

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

「我當太子妃時寧娘還沒出現」陶晶瑩PO劇照　網歪樓：但他有稱心

吊車大王愛女曝光網全戀愛！胡漢龑鬆口選婿關鍵　只重視「這點」

嘉義知名甜品店驚見「老鼠蜜地瓜」民眾嚇壞　衛生局緊急稽查

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！　一票搖頭：真的很美

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑認了「我還是俗辣」

花蓮大西瓜將上市！1200度熟成風味沙脆甜　5月起全台接力行銷

吃到飽火鍋「價格回不去」　網憶起1家店不到200元：阿公以前會吃

快訊／漢神洲際包商拉布條抗議　館方：已督促總包盡速解決

星宇航空邀謝盈萱推薦機上影視片單　陳鎮川精選飛行聆聽專輯

世界先進3月營收49.41億元　月增38.04%、年增7.29%

北大阪梅田一日遊散策攻略！必去360度露天屋頂遠眺神戶美景

台東啟動第三波民生物資聯合訪查　嚴防囤貨哄抬物價

台達電3月營收創高達597億元　AI需求續強、Q2表現看優

基隆衛生所升級！暖暖耐震補強今啟用　中山重建接續推動

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

蕭敬騰誇Summer「超可愛」　索取親親遭拒：妳有包袱

生活熱門新聞

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

吊車大王女兒二手BMW開賣！車牌6888售258萬

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

夏天來了！熱爆超過35℃　颱風明生成將大迴轉

男性生殖器也能打肉毒！泌尿醫：能增加長度

打不到蚊子！他公開1招「擊中率100%」

吃春捲173人集體中毒！沒保險恐求償無門

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

張菲復出有望？　姊姊鬆口：很多製作人來找

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

麻豆倒閉！前AV女優喊「報應」曝當年被要求拍超過份劇情

更多熱門

相關新聞

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾 期間還補繳瓦斯費

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾 期間還補繳瓦斯費

浙江玉環一名葉姓男子6日回家後發現，在27天前出門時加熱中藥後忘記關火，鐵鍋已經被燒乾，雖然幸好沒釀成瓦斯爆炸等公安意外，但也已經把他嚇出一身冷汗。據了解，在葉姓男子出門將近一個月期間，他還曾收到補繳瓦斯費的通知，但他也沒多想便把錢繳了，沒想到竟是瓦斯持續燃燒導致欠費。

妹子愛「玉鐲」百搭氣質！她曝血淚經驗勸世

妹子愛「玉鐲」百搭氣質！她曝血淚經驗勸世

「1首飾」開始流行了！妹子認證：百搭又氣質

「1首飾」開始流行了！妹子認證：百搭又氣質

跳蚤市場竊玉鐲　賊：偷假貨犯法嗎？

跳蚤市場竊玉鐲　賊：偷假貨犯法嗎？

開運小物能開運？　用對方法才有用

開運小物能開運？　用對方法才有用

關鍵字：

玉鐲玉環

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面