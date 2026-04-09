年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！　一票搖頭：真的很美

▲現在有越來越多年輕人喜歡玉鐲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會戴項鍊、手環，其款式眾多，每個人喜歡的風格也不同，甚至還會依照穿搭來搭配不同的配飾。不過，近日就有網友發文拋問，如果她戴上玉鐲，會不會被排擠？貼文曝光後，引起討論，不少網友也都很喜歡玉鐲。

戴玉環會被排擠嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Threads上發文表示，23歲的她平時會在手上戴上玉環，這樣她會不會被排擠呢？她也在串文底下透露，雖然她家人也有戴，但因為很少看到年輕人戴玉環，所以才擔心會不會太老氣。

貼文曝光後，不少網友都表示「只要自己喜歡，什麼時候戴都開心，我高中就開始戴了」、「家裡從事玉器翡翠的，從國小就戴，小時候感覺很老扣扣，可是長大自然而然就是喜歡這些」、「我17歲戴玉鐲」、「不會～我女兒、我學生都有在戴」、「我19歲就開始戴了，朋友都說我是老靈魂，但玉真的很美，自己喜歡最重要」。

還有網友分享，「完全不會，而且非常好看，我很粗魯不敢戴玉鐲，我是單純很喜歡翡翠，為了翡翠學編繩」、「瑪瑙也很漂亮」、「根本超好看，藍玉髓真的美死我了」。另外，也有網友則說，雖然覺得很漂亮，但因為擔心會敲碎，所以才沒有戴在手上。