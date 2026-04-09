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花蓮大專青年公部門暑期工讀開放報名　68名額快把握

▲▼花蓮大專青年公部門暑期工讀申請相關資訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮大專青年公部門暑期工讀申請相關資訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助花蓮子弟規劃暑假生活，增進職場實務經驗，花蓮縣政府「115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」自即日起正式開放報名。本年度預計招募68名大專院校在學青年，歡迎符合資格的學子踴躍參與，親身體驗公共事務運作，為未來職場生涯扎根。

縣長徐榛蔚強調，暑期工讀不僅是一份工作，更是青年認識故鄉、參與地方事務的重要窗口。希望大家能把握這份寶貴的學習與成長機會，在服務過程中為個人就業鋪路，並發揮青年的創意與熱誠，共同為花蓮的社會貢獻一份力量，誠摯邀請符合資格的青年朋友報名參加，把握學習機會，共創永續發展。

花蓮縣政府表示，本計畫自106年開辦以來，已累積吸引超過2,000名大專青年學生踴躍報名。根據歷年追蹤調查顯示，高達8成的參與同學表示，透過實際進入公部門實習，不僅有助於培養正確的職場工作觀念，更強化了未來投入公職的意願；事實上，過去曾參加本計畫的學子，已有不少人在畢業後順利通過公開甄選，進入縣府團隊服務，展現了本計畫在人才培育上的卓越成果。

▲▼花蓮大專青年公部門暑期工讀申請相關資訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處說明，此次工讀計畫開放給設籍花蓮縣四個月以上的大專在學青年，對象包括國內大專院校一年級以上學生、五專四年級升五年級生、研究所一年級升二年級生。

工讀期間自7月1日起至8月31日止，月薪為新台幣29,500元，提供穩定的薪資保障，讓學生不僅能貼補學費與生活開銷，也能在專業領域獲得實務學習機會，讓青年在學習與成長的過程中，逐步建立正確的職場價值觀，為未來職場生涯奠定更扎實的基礎。

報名自即日起至115年4月30日止，招募簡章可上花蓮縣全球資訊服務網-最新消息（https://www.hl.gov.tw/）查詢，也可電洽03-8227171分機390、391林小姐，花蓮縣政府期待透過此計畫，讓更多優秀學子回流家鄉，在專業實務中成長，與縣府團隊攜手打造幸福花蓮。

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