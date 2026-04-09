「不管我做得好不好！」顧立雄盼過1.25兆條例　協商因沒藍委破局

▲國防部長顧立雄出席9日軍購條例朝野協商。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院外交國防委員會今（9日）召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但因沒有任何藍委出席，無法取得朝野共識，只好宣告散會。會中，國防部長顧立雄表示，中國隨時可以由訓轉演、由演轉戰，如果自己都不願展現防衛國土的能力跟決心，「那別人為什麼要幫我們？」最可怕的是，當所有國際盟友都質疑我方有無這樣的決心時，「我們會面臨什麼？」不管他在這個位子做得好與不好，衷心地期盼大家能夠支持國軍、支持提升國防力量，來永續維持得之不易的民主自由生活。

立法院外交國防委員會與財政委員會3月23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，最後攸關金額上限、採購項目的深水區條例送朝野協商處理。外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷9日下午2時召集朝野協商相關事宜，但最後無一藍委出席，陳冠廷宣告，「本日協商因為國民黨沒有代表出席，無法取得共識，後續依《立法院職權行使法》第12章相關規定，另訂期協商。非常遺憾，但是謝謝，散會。」

顧立雄在會中表示，國防部花費相當久的時間就強化防衛作戰整體的效能進行詳細規劃，也跟美方進行綿密討論，之後提出此特別條例。他必須剴切告訴國人，中國不斷持續擴張軍力，對我方軍事上威脅日益嚴峻，隨時可以由訓轉演、由演轉戰，所以強化防衛韌性跟不對稱戰力迫在眉睫，且必須從過去累積的工作再不斷地堆疊上去。

顧立雄說，國防部之前做過機密專報，也在審查條例之初提出充分說明，基於公務預算的限制及建軍備戰需要，在主計總處等行政院相關單位認為財政可負擔情況下，1.25兆特別預算分8年編列。我方必須正視印太區域的和平穩定要靠自己願意承擔防衛責任，如果自己都不願意挺身付出，來展現防衛國土的能力跟決心，「那別人為什麼要幫我們？」

顧立雄指出，後續在條例通過後，大家會看到每一個預算書表所能夠展現出防衛決心的那一個詳細規劃，代表了我方願意在集體嚇阻的架構下，「台灣作為第一島鏈前緣，我們不會置身事外」，願意也有能力透過這樣的戰力提升來防衛家園。集體嚇阻、防衛分擔，是美國在國家安全戰略裡，最大的核心利益、對印太區域國家的要求；所以面對不放棄武力要併吞台灣的中國，有什麼理由不願意在這集體嚇阻的戰略架構下來承擔自我防衛責任？到底有什麼值得遲疑？

「那我們當然不會只限於對美的軍購，就認為我們的整體防衛作戰效能就可以藉由這個來加強，因為還要顧慮到的是我們整個國防自主量能的一個提升，因為這樣才有韌性」。顧立雄表示，所以籲請朝野理性思考，除了跟美國討論、美國願意軍售的項目之外，提升國防自主量能，包括無人載具、AI決策輔助系統、彈藥產線等，都是強化作戰韌性非常重要的課題。

顧立雄說，如果能夠做到，國際盟友就不會質疑我方防衛的決心，但最可怕的是，當所有國際盟友都質疑我方有無這樣的決心時，「我們會面臨什麼？我沒有辦法能夠想像。」大家都不願意接受日益嚴峻的軍事環境，就認為沒有需要進一步強化、提升整體防衛作戰能力，「我沒有辦法能夠想像我們未來會面臨什麼樣子的更險惡的一個情境，然後我們有什麼能力來持續地捍衛我們經過幾十年來不斷地奮鬥所得到的、這樣的一個民主自由的生活」。

顧立雄動之以情地表示，他1988年唸書回來投入社會改革運動，深刻體會到民主自由的生活不是天上掉下來的，希望大家珍惜，「不管我在這個位子做得好與不好」，衷心地期盼大家能夠支持國軍、支持提升國防力量，來永續地維持多年來經多少前輩努力，所能夠得到的這樣得之不易的民主自由生活。

顧立雄強調，這樣的民主自由生活不容任何人來摧殘、來破壞，希望大家一起珍惜，一起支持國軍，一起來增加國防力量，以實力形成嚇阻，以嚇阻來取得真正的和平。