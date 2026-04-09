行政院通過就服法修法　禁雇主、仲介保管勞工護照身分證

▲行政院通過《就業服務法》修法，禁雇主、仲介保管勞工護照身分證。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

為健全我國就業服務體制、接軌國際提升我國產品在全球供應鏈的信任度，行政院會今（9日）日通過勞動部擬具《就業服務法》修正草案，明定雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件，違法將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，情節嚴重者最重可廢止設立許可。

為協助台灣企業提升國際競爭力，防制供應鏈中的強迫勞動風險，接軌國際勞工組織（ILO）公平招募倡議及強迫勞動11項指標等國際規範，以達成「禁止扣留證件」之核心指標，行政院會上午通過勞動部提出《就業服務法》第5條、第40條及第57條等條文修正草案。草案將送立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，勞動部此次修正《就業服務法》，明定雇主或仲介在招募、僱用或從事就業服務業務時，不得有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物或收取保證金等情事，違者均有相關罰則。本次修法能更確保勞工持有證明文件的自主權，強化勞動權益保障，讓本國勞工朋友及外籍移工更能安心就業。

卓榮泰強調，提升勞動人權保障是國際趨勢，也是普世價值，相信朝野各界都會有所共識。本案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

根據修法條文，將增訂雇主或私立就業服務機構及其從業人員於招募、僱用或從事就業服務業務時，不得有留置求職人、員工、勞工或雇主之相關證明文件，或有侵占所持有或扣留其財物，或收取保證金之情事。若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬元至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業1年或廢止設立許可。

此外，修正條文第54條也增訂，雇主曾有留置所聘僱外國人之相關證明文件，或有侵占所持有或扣留其財物，或收取保證金之情事，不予核發招募、聘僱或展延聘僱許可之一部或全部。

另外，配合第57條增訂雇主不得留置所聘僱外國人相關證明文件，或侵占所持有或扣留財物，或收取保證金，也修正條文第67條及第72條增訂相關罰責規定。

對於修法是否為呼應台美對等貿易協定（ART）中對勞動保障的要求？李慧芝說，落實國際勞工組織規範本就是國家長期推動的政策與方向，從2017年起就研議修正《就業服務法》，此次修法內容有助於接軌ILO、強化勞雇平等關係、增加供應鏈社會責任，也避免企業經營風險。

李慧芝表示，因應美國301調查，台美對等貿易協議（ART）是最有利的基礎，美國貿易代表署來函說明301調查時，也肯認台灣在ART中增進勞動保障的承諾。