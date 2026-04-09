肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

▲肯德基推出全新爆脆無骨雞腿霸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基推出全新「爆脆無骨雞腿霸」，採用整塊雞腿去骨製成，4月14日至5月18日限時開賣。4月12日當天全台17門市更舉辦「搶先吃」活動，完成指定任務即可免費嚐鮮。

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」以整塊去骨雞腿炸製而成，單入71元、2入124元，套餐180元起，以及桶裝限定爆脆無骨雞腿霸買5送1特價299元、8入449元。

▲肯德基於4月12日祭出搶先試吃活動。

肯德基4月12日舉辦「為你去骨」活動，當天上午11時至12時至指定17門市出示「任何形式含骨雞腿（不限品牌、不限可否食用）」，可獲得優惠券1張，每券可兌換2入爆脆無骨雞腿霸，每店限量100份，送完為止。

活動門市包括台北南京東二店、承德店、內湖店；新北板橋新埔店、新莊中港店、三重重新二店、永和中正店；桃園中壢環中東店、大興西店；新竹新豐店、中正店；台中文心店、公益店；台南東門店、中華店；高雄站前店、鳳山五甲一店。

▲漢堡王洋蔥圈犇牛堡。（圖／業者提供）

另外，漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時販售至12日，提供三層（單點139元、套餐194元）及五層（單點198元、套餐253元）選擇，選用370度火烤純牛肉、起司片交互堆疊，最後覆蓋洋蔥圈再淋上醬汁。機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。