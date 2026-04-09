國發會：塑膠袋原料供過於求　近期開始生產5000噸塑膠袋

▲好市多「塑膠袋限購令」擴及14品項。（圖／民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

中東戰事影響全球石化原料供應穩定，近期好市多、家樂福等賣場陸續推出耐熱袋等塑膠容器限購令。對此，行政院政務委員、國發會主委葉俊顯今（9日）表示，不評論特定廠商的限購行為，但以數據來看，4月塑膠製品原料如上游的乙烯、中游的聚乙烯，都是供過於求的狀況。且協調增產後，近期也會開始生產5000噸的塑膠袋。

針對塑膠袋供應，卓榮泰請經濟部繼續掌握上中下游供應鏈的生產時程，不要有任何落差。卓指出，感謝各部會在清明連假期間動起來，進行會議或實際訪查、或對原物料廠商的協調。

卓榮泰指出，近期中東情勢引發國際原油及塑膠原料價格攀升，為了遏止不法抬價行為、穩定市場秩序，法務部、經濟部、公平會、財政部、農業部、行政院消保處組成的跨部會物價聯合稽查小組，分別到各地傳統市場、夜市、大賣場進行稽查，查察有無囤積原物料、異常囤貨以及聯合漲價的不法行為。

葉俊顯說，針對特定廠商的限購令不多做評論，政府也很難管制廠商要不要做限購令。但明確的數據來看，塑膠製品4月份上游原料的乙烯，有15.9萬噸，需求11.8萬噸，目前是供過於求；中游的聚乙烯部分，22.75噸，需求是2.2噸，所以也是供過於求。

葉俊顯指出，4月1日有請中油增產乙烯1.9萬噸，聚乙烯的生產需要一段時間，預估在4月10日一些生產塑膠袋的廠商能拿到貨，開始生產5000噸的塑膠袋。

葉俊顯說，目前供應上是供過於求的，如果還是有缺貨的話，可以麻煩大家打電話到「02-27011669轉105到107」，可以多多利用這個專線反應市場供應狀況。

針對塑膠袋議題，葉俊顯說明，從原料端的調度、製造端的供應媒合以及是否有囤積的稽查，需要有層層溝通協調跟把關，政府會確保消費者權益。

經濟部次長賴建信說，上游原料供應、中油擴大生產到下游多方媒合，在中東戰事爆發後就持續不斷進行；他提到，經濟部長龔明鑫日前也與國內商圈座談，大部分商圈代表都表達存貨或使用無虞，並即刻協助反映買不到塑膠袋的商家。