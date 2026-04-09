變換車道「未全程打方向燈」挨罰3千提告抗罰　法院打臉原因曝

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

盛姓駕駛因變換車道未全程使用方向燈，他不服遭檢舉裁罰3000元，主張已打燈且因方向盤回正自動熄滅。法院審理認定，依法須全程顯示方向燈至變換完成，駕駛未再補打燈確有過失，判盛敗訴。盛不僅要繳3000元罰款，還要負擔300元訴訟費用。

判決書指出，盛男於2024年11月23日上午，駕駛自用小客車行經國道4號東向15.4公里處，從內側車道變換至中線車道時，遭民眾檢舉未依規定使用方向燈。警方查證後認定違規成立，交通局依規裁罰新臺幣3000元。盛主張，自己變換車道時已開啟方向燈，且車身已有三分之二進入中線，方向燈因方向盤回正而自動熄滅，已足以提醒後方車輛，不應受罰。

不過法院勘驗檢舉影像發現，該車雖在變換車道初期有打方向燈，但在車身尚未完全離開原車道、仍有約三分之一車身跨在線上時，方向燈即已熄滅，且未再重新開啟，直至完成變換車道為止。

法院指出，依相關交通規則，駕駛人變換車道時，應自開始至完成過程全程顯示方向燈，以利其他用路人預判行車動向，確保行車安全。即使方向燈因車輛設計自動關閉，駕駛人仍有義務立即補打燈號，不得因此免責。

法官認為，當時天候晴朗、視距良好，並無急迫或特殊情況，原告仍未依規定全程使用方向燈，具有過失責任。交通局依道路交通管理處罰條例裁罰並無不當。認定原處分合法，判盛敗訴，仍要繳交罰款。