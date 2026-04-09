鄭習會明登場　台企聯會長：盼帶來密切交流曙光

▲鄭麗文參加大陸全國台企聯歡迎宴會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，她今（9）日中午參加大陸全國台企聯歡迎宴會，並發表講話。與會的大陸全國台企聯會長李政宏受訪表示，只有兩岸和平、兩岸交流、兩岸優勢互補，才能夠讓台商台胞更好，所以也期待這一次習鄭會，能帶來更密切交流的曙光。

歡迎宴會於上海東郊賓館紫金廳舉行，席開31桌，約有300位台商與會。對於鄭習會即將登場，李政宏受訪時直言「當然非常期待」，他說，這次是習近平親自邀約鄭麗文到大陸參訪，台商朋友們對鄭麗文堅持九二共識、反對台獨的立場非常讚賞，鄭麗文也非常關心台商朋友在大陸的發展。

李政宏指出，將近10年沒有國民黨現任主席赴陸參訪，台商都希望兩岸能夠多交流、多交往，特別是從2016年民進黨執政以後，推動抗中意識形態，導致了兩岸交流受到很大阻礙，包括很多兩岸航點都未重啟。

李政宏強調，兩岸的經貿依存度非常高，只有兩岸和平、兩岸交流、兩岸優勢互補，才能夠讓台商台胞更好，所以也期待這一次習鄭會，能帶來更密切交流的曙光，並破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙。

李政宏指出，國民黨雖然是在野黨，但是在立法院擁有多數，所以希望國民黨能夠多多提案，促進兩岸的交流跟交往，「交往總比交戰要來得好，和平是比對抗要來得好」。

▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭則說，這次鄭麗文來訪交流具有非常正面的意義，她以和平為念、共謀太平，有助於增加彼此的理解，然後更往務實的方向推進，尤其是在現在的兩岸背景下，實屬難得，應該更要支持，所以台商都非常支持。

李泓蘭說，這一次也可以感受得到，女性在兩岸的互動交流中，扮演著多元而有力量的一面，這讓交流更有溫度，更好地能夠搭建起兩岸信任跟理解的橋梁，拉近彼此的距離。

李泓蘭另補充，多年來，兩岸的經濟已經是你中有、我中有你的緊密互補格局，所以兩岸的經貿脫鉤、產業斷鏈，是不符合產業發展規律，也是不可能成功的。

▼大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭。（圖／記者陳冠宇攝）