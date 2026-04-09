韓國瑜替許原榮車掃催票　笑喊：大姑娘頭次進洞房拜託大家支持

▲韓國瑜替許原榮車掃催票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨北市議員第三選區（松山信義）新人初選5搶2，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今（9日）請韓國瑜陪同一起車掃。韓國瑜到場時馬上牽起許原榮的手表示，「許原榮加油，拜託大家電話民調唯一支持許原榮」，更笑說，「原榮大姑娘進洞房頭一次，有點害羞、不好意思，大家多幫忙」。

許原榮說，對於松山信義他已經準備了20年，成長、工作都在松山、信義，都沒有離開過這區塊，最近行程有增加，但是平常在做服務的工作，其實完全沒有不同。

許原榮也透露，韓國瑜知道他要出來選舉時也相當鼓勵，更表示有什麼安排韓都願意配合，韓認為他已經投入這麼長的時間，如果轉變公共服務，韓也相當鼓勵。

對於年輕新人初選有加權，許原榮直言，對他而言確實比較不這麼有利，有點吃虧，但是他還是一無反顧，「確實有點過度加權」，但是做好自己，雖然無法改變制度，但是會用努力爭取認同。

韓國瑜到場後，馬上牽起許原榮的手喊出，「許原榮加油，拜託大家電話民調唯一支持許原榮」，也向媒體表示，「許原榮做人圓融、做事情非常認真、最棒」，上了車，韓國瑜更直接拜票喊話，「拜託我們松山信義地區所有的父老，民調電話唯一支持許原榮」、「原榮大姑娘進洞房頭一次，有點害羞、不好意思，大家多幫忙」。