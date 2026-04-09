屏東縣搜救犬醫療保健擴大簽約　屏科大獸醫院首度加入

▲屏東縣政府消防局辦理搜救犬醫療保健合約續約暨擴大合作簽約。（圖／屏東縣消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為持續強化本縣災害搜救能量，屏東縣政府消防局於115年4月9日辦理「搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮」，除與既有合作夥伴完成續約外，今年更首度邀請國立屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，透過產官學資源整合，全面提升搜救犬醫療照護體系。

消防局表示，搜救犬於災害現場具備快速搜尋受困者之關鍵能力，能有效補足儀器偵測限制，在黃金救援時間內精準掌握生命跡象，是特種搜救行動中不可或缺的重要戰力。

消防局特種搜救大隊長期推動搜救犬專業培訓與國際接軌，犬隻須經系統化訓練並通過國際認證，方能投入各類災害搜救任務，展現高度專業與實戰能力。

這次簽約除延續，台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司、黃金巴頓寵支貿易有限公司及中華、百齡、龍德動物醫院等單位之長期合作外，並新增國立屏東科技大學獸醫教學醫院，提供更完整之臨床醫療、診斷與專業支援，使搜救犬健康照護機制更加周延。

消防局指出，透過公私部門與學術單位的協力合作，已逐步建構完善之搜救犬培訓與醫療支援體系，不僅強化救災效能，更展現本縣推動專業化、制度化搜救能力之成果。

消防局局長李彬正表示，搜救犬是消防人員最重要的救援夥伴之一，也是守護民眾生命安全的重要力量，未來將持續整合各界資源，精進搜救專業能力，全面提升災害應變效能，守護縣民安全。