花蓮大西瓜將上市！1200度熟成風味沙脆甜　5月起全台接力行銷

▲花蓮大西瓜即將邁入產季，花蓮縣政府農業處協同產區農會前往西瓜田區關心西瓜生長情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著初夏到來，花蓮一年一度的大西瓜產季即將甜蜜上市！花蓮縣政府攜手各農會，從5月到6月在花蓮及全台各地接力推出多場行銷活動，透過市集展售、產地體驗、促銷活動等方式，邀請民眾一起品嚐花蓮最鮮甜、多汁的大西瓜，感受夏天的幸福滋味。

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▲秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪及花蓮溪沖積形成的砂礫地，排水良好又富含養分，造就花蓮大西瓜「沙、脆、甜」的特色。

縣長徐榛蔚表示，今年活動將從5月4日花蓮縣政府舉辦的大西瓜行銷記者會揭開序幕，接著由各農會接力在不同地點舉辦展售活動。除了在花蓮在地推廣，也會走進全台灣重要通路據點，包括台北市立法院、希望廣場、花博市集，以及新北市海山捷運站等；今年更首次向南延伸到台南市與屏東市，讓更多民眾不用跑遠，就能輕鬆買到花蓮大西瓜。

▲▼為集中養分供大西瓜生長，一株瓜藤只留一顆瓜，瓜農必須每天巡田，不斷汰除小果，只留下最「正」的一顆。

處長陳淑雯表示，花蓮擁有純淨水源、肥沃土壤與充足日照，再加上農民長年累積的栽培經驗，讓大西瓜果肉細緻、甜度高、水分又多。從種植到採收約需60天，並需累積約1200度的日照溫度，比其他產區更久，因此口感更加飽滿、細緻。加上秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪及花蓮溪沖積形成的砂礫地，排水良好又富含養分，造就花蓮大西瓜「沙、脆、甜」的特色。

陳淑雯指出，去年度縣府啟動西瓜清園復耕協助措施，透過整理田區環境與清除殘株病源，協助土地恢復良好生長條件，提供作物健康生長的基礎。

縣長徐榛蔚表示，大西瓜不只是夏季人氣水果，更是帶動花蓮農業的重要亮點。今年活動結合在地農特產品、市集與農遊體驗、食農教育，讓民眾在品嚐美味的同時，也能更了解花蓮農業的多元樣貌。未來也會持續推動產業升級、強化品牌，並拓展更多銷售通路，讓花蓮優質農產品被更多人看見。

